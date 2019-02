Attentat au Musée juif de Belgique : une audience marquée par l'arrogance de Mehdi Nemmouche

Le procès de l’attentat au Musée juif de Belgique suit son cours. Mehdi Nemmouche a beaucoup plus parlé que lors des auditions précédentes, mais a continué d’agir comme s’il s’agissait un jeu. Il est pourtant accusé de quatre assassinats terroristes.

>> Suivez le direct commenté

L’audience a débuté par des questions sur les liens entre Mehdi Nemmouche et sa famille. Il semble se jouer des enquêteurs. Ces derniers lui demandent s’il a encore des contacts avec des membres de sa famille, lui font lire les auditions de sa tante, Danièle Nemmouche, et lui demandent ce qu’il en pense.

Attitude arrogante et éclats de rire

Entre réponses approximatives et DAS (droit au silence), il s’étire sur sa chaise, place ses mains derrière la tête, baille. « Je pense à faire des livres déjà. Je vais vous en dédicacer un ». A une énième question Nemmouche a répondu : « Joker ! J’ai droit à un joker ! »

A propos des armes, l’enquêteur lui a demandé s’il n’est pas temps de s’expliquer. Mehdi Nemmouche a réitéré son DAS. Les enquêteurs lui ont ensuite demandé comment il va ? Sa réponse, « On ne peut mieux. Parfois je vois un truc qui n’est pas DAS alors je saute dessus », a-t-il dit dans un éclat de rire.

Sur le fait d’être un enfant placé, « c’est un parcours comme un autre ». Les enquêteurs lui ont ensuite s’il regrette des choses qu’il aurait faites. Il répond : « Le fait d’avoir volé des gens. Des erreurs de jeunesse, d’adolescent ». Les enquêteurs demandent s’il regrette des choses dans sa vie d’adulte, il répond : « je n’en ai pas souvenir ».

Je sais très bien ce que tu veux me faire dire, je ne suis pas con

Il a semblé, pendant l'interrogatoire, que les matières géopolitiques l’intéressent beaucoup. Le procureur général a remarqué à deux reprises que Nemmouche utilisait des expressions déjà entendues auparavant pendant le procès.

Par exemple, il a parlé de Tito [NDLR : dictateur yougoslave] et a utilisé l’expression « fumer quelqu’un ». Hier, les ex-otages français ont rapporté une phrase attribuée à leur geôlier Abou Omar qu’ils ont formellement identifié comme étant Mehdi Nemmouche. Celui-ci aurait dit qu’il voulait « fumer une petite juive de 4 ans ».

Il dit lui-même être dans la maîtrise de l’audition. « Ça fait 20 minutes qu’on est sur le même sujet. Vous me dites des choses pour me tirer les vers du nez. Je sais très bien ce que tu veux me faire dire, je ne suis pas con ».