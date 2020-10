Attentat à Conflans : le président de l'ONG Ummah Charity en garde à vue dans l'Oise

Le président de l’ONG Ummah Charity, basée dans l’Oise, a été placé en garde à vue dans le cadre des perquisitions suite à l’attentat islamiste de Conflans-Sainte-Honorine, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Senlis.

Billal Righi a été placé en garde à vue "à l’issue d’une perquisition dite 'administrative' autorisée par le juge des libertés et de la détention spécialisé (Paris)", a indiqué à l’AFP le procureur de la République de Senlis, Jean-Baptiste Bladier, confirmant une information du Figaro.

Le motif est "le refus de l’intéressé de communiquer la clé de déchiffrement de ses ordinateurs et téléphones portables", a précisé le procureur.

M. Righi avait annoncé samedi sur son compte Twitter avoir lancé une cagnotte de soutien au parent d’élève qui avait pris position contre Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie décapité vendredi pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet.

Il avait également adressé son "soutien" à ce "frère" au "grand coeur", avant d’annoncer, toujours sur Twitter, avoir "dû supprimer la cagnotte" à la demande de l’association de cet homme "qui craignait des pressions".

Fondée en 2010 et basée à Creil, Ummah Charity se présente comme une "organisation humanitaire française de solidarité internationale et de développement qui vise à alléger les souffrances des populations les plus démunies du monde".

Des opérations de police sont menées depuis lundi matin et se poursuivront dans les prochains jours contre "des dizaines d’individus" de la mouvance islamiste, a annoncé le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Ces opérations, décidées à la suite du Conseil de défense tenu dimanche, ne ciblent pas des individus "en lien forcément avec l’enquête" sur l’assassinat de Samuel Paty mais visent à "faire passer un message : […] pas une minute de répit pour les ennemis de la République", a affirmé le ministre sur Europe 1.