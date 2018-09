La police judiciaire fédérale d'Anvers a interpellé mercredi et jeudi huit personnes suspectées d'avoir fait exploser six distributeurs automatiques de billets en Flandre entre mai et août.

Quatre suspects ont été appréhendés en Belgique et quatre aux Pays-Bas, mais tous ont la nationalité néerlandaise. L'intervention a été menée en collaboration avec la police néerlandaise et plusieurs zones de police locales.