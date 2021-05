Attaques au couteau à Amsterdam : un mort, la police semble écarter le "motif terroriste"

La police néerlandaise enquêtait samedi sur une série d'attaques au couteau à Amsterdam qui ont fait un mort et quatre blessés, mais a estimé que ces incidents n'avaient probablement pas de "motif terroriste"

Un homme de 29 ans a été arrêté sur les lieux de ces attaques qui se sont produites tard vendredi soir dans un secteur de bars et de restaurants près du quartier des musées de la capitale, selon la police. L'homme était dans un état "confus", possiblement après avoir fait usage de stupéfiants, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Un homme de 64 ans est mort sur place, tandis que quatre personnes blessées ont été transportées à l'hôpital. "L'équipe de l'enquête dirigée par le ministère public garde toutes les options ouvertes, mais n'a pour le moment pas d'indications directes d'un motif terroriste", a indiqué la police.

Les enquêteurs ont fouillé le domicile du suspect dans la banlieue d'Amstelveen et ont saisi du matériel informatique et une voiture. "Les policiers ont aussi parlé avec plusieurs témoins, dont certains ont décrit son comportement comme confus", a précisé la police, ajoutant que "l'enquête se concentre sur un possible usage de stupéfiants" par le suspect.