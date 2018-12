Assurances, dentistes... les discriminations envers les séropositifs sont toujours bien réelles

Dominique est séropositive depuis 36 ans. Elle suit une trithérapie qui rend le VIH indétectable dans son sang. Le virus est donc devenu intransmissible, elle peut mener une vie normale et avoir des relations sexuelles sans risquer de contaminer son partenaire. Son espérance de vie est quasi identique à celle d'une personne séronégative.

Et pourtant, Dominique est victime de discrimination de la part de sa mutuelle : "Je suis dans une mutuelle et j'ai une assurance hospitalisation pour tout ce qui concerne les maladies, sauf le sida". Les effets de sa maladie étant sont donc exclus de son assurance complémentaire.

Dominique a subi une greffe du genou il y a peu de temps. Une opération sans lien avec le VIH. Elle a pourtant dû patienter avant d'être remboursée des frais engagés : "Avant d'avoir pu être remboursée, j'ai dû attendre la facture pour qu'ils aient le code pour bien montrer que ça n'avait aucun lien avec le sida".

Discriminations dans le milieu médical ou au travail

Une cas loin d'être unique en Belgique. Les discriminations sont encore présentes dans d'autres secteurs, notamment dans le milieu médical. Thierry Martin de la Plateforme de Prévention Sida dénonce des situations qui touchent les séropositifs dans leur quotidien : "Je pense à certains dentistes qui refusent de donner des soins envers des personnes qui vivent avec le VIH, simplement parce qu'elles sont séropositives".

Dans le milieu hospitalier, "on met encore parfois des chambres en quarantaine parce qu'il y a une personne séropositive qui arrive", raconte Céline Danhier de SIDA'SOS.

Des discriminations également dans le milieu de travail où les séropositifs sont parfois écartés des postes à responsabilité : "On a encore des cas où des personnes se voient refuser un promotion à cause de leur séropositivité", selon le directeur de la Plateforme de Prévention Sida.

Obtenir une assurance solde restant dû reste difficile

À l'achat d'un bien immobilier, des problèmes se posent aussi parfois. "On a encore beaucoup de cas de personnes qui vont acheter une maison et qui ont des difficultés à trouver une assurance 'solde restant dû'", raconte encore Thierry Martin. Les formulaires d'inscriptions demandent parfois de répondre à la question "Êtes-vous porteur du VIH ?", et quand la personne séropositive indique que oui, "souvent elle se fait rejeter de l'assurance ou elle a des surprimes".

Exclusion par les proches, la famille

Parmi les discriminations les plus fréquentes, impossible de ne pas évoquer l'exclusion des personnes proches, de la famille, des amis. Pour beaucoup de séropositifs, parler du sida est difficile, voire impossible. Par peur du rejet et du regard des autres. "La discrimination procède du non-rationnel. La peur qui fait que les personnes ont parfois des réactions de rejet même quand la peur n’est pas justifiée", selon de Dr Jean-Christophe Goffard, spécialiste du sida à l'hôpital Erasme.

Des campagnes de prévention dans les année '80 basées sur la peur ont contribué alimenté ce climat de peur. "Maintenant le message doit s'adapter à la situation actuelle. Maintenant le message important c'est 'Vous allez vivre ! Vous allez vivre normalement pour autant que vous soyez dépisté à temps et que, du coup, on vous donne un traitement qui vous rendra non-contagieux", insiste le docteur.

Freins au dépistage, pourtant essentiel

Mais la discrimination reste pourtant un frein à ce dépistage essentiel: "Si je sais que je ne vais pas avoir accès à un prêt, que le regard des gens va changer parce qu'ils ont un problème avec leur propre sexualité, ou qu'ils vont vous juger (...) ce seront des freins par rapport au dépistage".

Si tous ceux qui prenaient des risques se faisaient dépister, ils pourraient être soignés et ne plus transmettre le virus. Il pourrait donc ne plus y avoir de nouvelles infections par le VIH. Un enjeu stratégique qui passe aussi par la lutte contre les discriminations et une meilleure information sur le sida et ses risques.