Assurance, prix des tests Covid, mesures à l’étranger… Comment s’organiser pour voyager cet été ?

L'idée c'est de pouvoir harmoniser les règles et permettre la liberté de circulation. Sur le certificat sera inscrit si vous êtes vaccinés, si vous avez des anticorps ou encore si vous avez réalisé un test PCR avant de voyager. Mais là encore de nombreuses incertitudes persistent et les Etats sont pour l'heure opposés sur la question.

Avec quelques différences tout de même par rapport à l’été précédent. A ce stade, de plus en plus de personnes ont été vaccinées, ce qui devrait permettre quelques relâchements. En tout cas, c'est l'objectif au niveau européen. L ’UE planche sur un "certificat européen", une sorte de "corona pass", qui devrait être prêt à la fin du mois de juin .

Cet été sera le deuxième placé sous le signe des mesures contre le coronavirus. Et avec elles, une panoplie de choses à penser et de surcoût à prévoir pour organiser ses vacances.

Un autre conseil de Test-Achats, serait d’envisager de réserver "un voyage à forfait". Autrement dit, un voyage organisé par une agence. Les garanties pour le consommateur — comme les possibilités de remboursement et d’annulation – sont plus sûres que pour un voyage que vous auriez organisé vous-même.

Il convient aussi d’être "prudent". Ne pas hésiter à contacter la compagnie aérienne ou encore l’hôtel dans lequel vous réservez et demander clairement : "Dans quels cas puis-je annuler ma réservation et à quelles conditions ? Serais-je alors remboursé ?", précise Julie Frère.

Dans ce contexte, la première chose à faire c’est de respirer un bon coup, de s’armer de patience et de "choisir les options les plus flexibles possibles", préconise Julie Frère.

Dans ce cas-là, vous devrez également vous faire tester et observer une quarantaine. Et il vous faudra dans tous les cas remplir le Formulaire de localisation du passager (PLF).

Pour le moment, en Belgique la règle qui prévaut encore, pour les voyages de plus de 48h : si vous revenez de zone rouge vous devez impérativement présenter un test PCR négatif et vous mettre en quarantaine durant sept jours. Si vous revenez d’une zone orange ou verte, là pas besoin d’un test PCR ni d’une quarantaine. Sauf si vous recevez un SMS vous indiquant que vous êtes un contact à haut risque.

Trouvez ici le PDF qui reprend les mesures au départ et au retour en Belgique

Par exemple, actuellement, si vous souhaitez vous rendre en Espagne sachez que vous devrez remplir un formulaire, similaire au PLF, et que vous devrez être munis d’un test PCR négatif datant de 72h avant le départ, et ce, y compris pour les enfants dès 6 ans. Par ailleurs, des mesures sanitaires spécifiques peuvent être appliquées par régions.

"Les assurances n’ont jamais été aussi importantes", souligne Anne-Sophie Snyers qui ajoute que "l’année dernière, notamment avec les interdictions de voyager en zones rouges, les assurances avaient du mal. Aujourd’hui elles sont beaucoup plus flexibles, même si certaines choses ne sont pas prises en charge, comme les soins de santé liés au Covid dans le pays de vacances où l’on se trouve".

Actuellement, lorsque vous effectuez une réservation, le prestataire peut généralement vous proposer des assurances en cas d’annulation. Mais cela peut engendrer des coûts supplémentaires, par exemple sur le prix du billet d’avion. Là encore, la prudence est de mise. A plus forte raison si vous organisez votre séjour vous-même.

A savoir, "à ce jour, aucune assurance ne couvre les cas de l’épidémie dans les destinations comme raison d’annulation", précise Julie Frère. Autrement dit, aucune assurance ne permet pas l’annulation d’un voyage lorsque des changements de mesures ont lieu dans un pays. "Les voyageurs doivent être conscients du fait que de nouvelles flambées de Covid-19 et de nouvelles mesures à l’étranger peuvent avoir d’importantes répercussions sur leur voyage. Un rapatriement ne peut être garanti si des vols commerciaux sont annulés ou des frontières fermées", précise le ministère des Affaires étrangères.

C’est pourquoi Julie Frère met en garde et invite à "toujours regarder les exclusions de son contrat d’assurance, il faut bien lire les conditions", et là encore ne pas hésiter à "demander" les conditions d’annulation et de remboursement au prestataire avant de réserver.

Attention également à ne pas remplir son panier d’assurances parfois peu utiles. Par exemple, les assurances annulation couvrent généralement les cas de maladie, et donc si vous êtes contaminés par le coronavirus et que vous ne pouvez plus partir, a priori vous êtes déjà couvert par l’assurance annulation. Inutile donc d’en prendre une en plus.