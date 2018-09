Assurance autonomie: "Sérieuses réserves" des partenaires sociaux wallons

Le conseil économique et social de Wallonie (CESW), organe consultatif où siègent patrons et syndicats, a marqué son accord, dans un avis unanime, sur l'objectif politique global d'instauration d'une assurance autonomie wallonne, destinée à apporter un soutien à toute personne en situation de dépendance en raison de son âge, d'un handicap ou d'une maladie. Il émet toutefois "des inquiétudes et de sérieuses réserves à ce stade d'avancement du projet".

Les partenaires sociaux craignent ainsi un sous-financement chronique du dispositif alors que les besoins vont augmenter. Ils pointent également l'incertitude quant au sort des personnes actuellement prises en charge par les services d'aide aux familles et aux ainés (SAFAS) "qui pourraient ne plus l'être si elles échappent au scorage effectué par les nouveaux outils d'évaluation de la dépendance".

Les réserves du CESW découlent également "des inconnues qui subsistent sur des points essentiels du dispositif tels que les projections d'analyse des besoins, le calcul du volume d'heures qui sera attribué, les nouvelles modalités de tarification de la part des bénéficiaires ainsi que l'évolution de la réglementation des SAFAS ou encore les difficultés de recrutement liées à la faible attractivité des métiers visés : aides familiales, aides ménagères sociales ou gardes à domicile", ajoute le conseil.

Ce dernier recommande dès lors que la consultation des acteurs concernés se poursuive "activement" au sein des groupes de travail initiés par le cabinet de la ministre. "De nombreux points doivent en effet être approfondis pour que l'on mesure concrètement comment ce nouveau dispositif va fonctionner", analyse encore le CESW qui demande enfin à être consulté "formellement" sur les avant-projets d'arrêtés d'exécution.