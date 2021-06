Assouplissement des mesures dans l’HoReCa : un soulagement pour le personnel et les clients

La décision avait été annoncée lors du dernier Comité de concertation du 4 juin dernier. Dès ce mercredi 9 juin, le secteur de l’HoReCa peut ouvrir de 5h00 à 23h30 en terrasse, mais aussi à l’intérieur.

Ce matin à l’hôtel Van Der Valk à Nivelles, l’espace buffet petit-déjeuner a ouvert ses portes sur le coup de 6h30. Cela faisait un moment que ce n’était plus arrivé, nous explique le manager de l’établissement Yves-Henri Feltz : "C’est un soulagement pour tout le monde, pour l’hôtel et pour les clients, parce que le fait que les clients qui dorment à l’hôtel doivent aller chercher leurs plateaux à la réception et rentrer en chambre était un peu fastidieux et pas très marrant, objectivement. Et donc, ici, on retrouve quand même une certaine convivialité dans notre espace buffet petit-déjeuner et on sent que les gens retrouvent le sourire". L’effervescence est perceptible aujourd’hui, nous confirme le manager qui pense que le restaurant sera complet ce midi et le sera certainement ce soir.

►►► : Plan été coronavirus : Horeca, musées et salles de sport doivent désormais enregistrer leurs appareils de ventilation

►►► : Coronavirus et ventilation : le taux de CO2 dans l’air ne doit idéalement pas dépasser les 900 ppm

Si l’assouplissement des mesures est accueilli positivement dans cet hôtel, il y a encore des règles à respecter et notamment la table de quatre ou encore le détecteur de CO2. Pour Yves-Henri Feltz, ce n’est effectivement pas comme avant, mais il reste positif : "quand on voit d’où on vient, honnêtement, on est vraiment très contents de pouvoir en arriver là. Les clients, qu’ils soient réguliers ou bien moins réguliers, ont le sourire et il y a des échanges qui se font avec le personnel. Donc c’est vraiment une certaine forme de liberté retrouvée. Je pense que le but est atteint. Maintenant, on ne retournera pas totalement à la situation avant Covid d’ici quelques semaines, mais c’est vraiment une avancée significative".

En termes d’aménagement de l’espace, Yves-Henri Feltz estime avoir de la chance par rapport à d’autres établissements, notamment parce qu’il peut profiter d’espaces importants avec des surfaces au sol qui permettent d’être flexibles. Les tables sont naturellement bien espacées, de plus, le restaurant dispose de grandes baies vitrées qui donnent sur la terrasse. Tout cela permet une circulation de l’air, explique-t-il. Il n’y a donc pas eu d’investissements particuliers en matériel.

L’établissement a pu réengager la plupart du personnel, mais certains ont tout de même trouvé un emploi ailleurs. Le personnel est donc dans l’ensemble resté fidèle. C’est aussi le cas de la clientèle qui même lorsqu’elle ne pouvait pas venir s’informait par téléphones, courriels, etc.