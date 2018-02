Assises Luxembourg: pour son ex-compagne, Jérémy Pierson était un "bon père" et "ne peut pas avoir agi seul"

L'ex-compagne de Jérémy Pierson n'étant pas venue témoigner ce jeudi, la cour d'assises de la province de Luxembourg a lu les différentes auditions de la mère du fils de l'accusé réalisées dans les jours et les semaines qui ont suivi l'arrestation de Jérémy Pierson, fin 2014 à Arlon.

Jérémy Pierson est notamment accusé de l'enlèvement, la séquestration, le viol et l'assassinat de la jeune Béatrice Berlaimont.

Au cours de ses différentes auditions, la jeune femme d'origine espagnole, qui a rencontré Jérémy Pierson en Espagne avant de venir s'installer en Belgique et d'avoir un enfant avec lui, décrit son compagnon comme quelqu'un "qui a toujours été gentil" avec elle et "avec le petit" et "qui s'occupe bien du petit et est un super papa".

Elle évoque également la "sexualité normale" de son compagnon, qui ne l'a "jamais obligée à faire quelque chose" qu'elle ne veut pas.