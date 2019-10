Assises Bruxelles:Tarek Ladhari est acquitté du meurtre de Denis Debouverie, le "roi de l'Ilot Sacré"

Le jury de la cour d'assises de Bruxelles a acquitté, jeudi vers 16h00, Tarek Ladhari. Celui-ci était accusé d'avoir tué Denis Debouverie, un homme de 74 ans qui possédait la plupart des immeubles de l'Ilot Sacré, le quartier historique de Bruxelles. Il avait été retrouvé mort, égorgé, dans son bureau de la Petite rue des Bouchers.

Le jury a suivi en tout point l'argumentation développée par Me Olivier Martins et Me Caroline Poiré en pointant du doigt les analyses non réalisées par les enquêteurs et qui auraient pourtant permis de vérifier certaines hypothèses, entre autres une analyse des ongles de la victime.

Les jurés ont également épousé la thèse de la défense concernant les analyses génétiques. Le fait que l'ADN de Tarek Ladhari avait été décelé sur un décapsuleur et sur une bouteille de whisky retrouvés dans le bureau de la victime ne suffisait pas à prouver qu'il était là au moment du crime. "L'exiguïté de l'Ilot Sacré et les contacts fréquents que les restaurateurs entretenaient entre eux ne permet pas d'exclure que des objets ont été transférés", ont-ils établi.

Tarek Ladhari, un Tunisien de 65 ans qui gérait le restaurant "La Petite Fontaine", propriété de Denis Debouverie, dans le quartier de l'Ilot Sacré à Bruxelles, était accusé du meurtre de ce dernier. Son ADN avait été découvert sur le pantalon de la victime ainsi que sur un décapsuleur et sur une bouteille de whisky trouvés autour de la scène de crime.

Denis Debouverie, âgé de 74 ans, avait été découvert mort, égorgé, sur le sol de son bureau situé au-dessus du restaurant "La Vieille Ville", face à "La Petite Fontaine" dans la Petite rue des Bouchers, le 10 septembre 2008.