Assassinat de Julie Van Espen : les funérailles de la victime auront lieu le 18 mai

Les obsèques de Julie Van Espen, l’étudiante de 23 ans assassinée à Anvers, auront lieu le 18 mai prochain à Schilde, a fait savoir jeudi l’entreprise de pompes funèbres Quirijnen-Sereni. La cérémonie aura lieu à partir de 10h dans l’église Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen.

Un grand nombre de personnes est attendu aux obsèques de la jeune fille. Les personnes en charge de la cérémonie n’ont pas indiqué si des écrans seraient installés à l’extérieur de l’église.

Entre 1500 et 3000 personnes ont participé mercredi soir à une veillée le long du canal Albert à Anvers. Une marche silencieuse est également prévue dimanche prochain. Cette action visera à protester contre les violences sexuelles et à demander un traitement plus strict de ce type de crimes.

Notez aussi que des hommages à Julie Van Espen auront encore lieu ce vendredi à Bruges et Courtrai.

Steve Bakelmans, principal suspect de l’assassinat de Julie Van Espen, reste en prison, selon son avocat. La chambre du conseil d’Anvers a décidé ce matin de le maintenir en détention préventive, prolongeant le mandat d’arrêt délivré par de juge d’instruction.