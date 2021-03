Assassinat à Beveren: la famille de la victime demande aux associations de ne pas intervenir dans l'enquête

La famille de David P., l'homme de 42 ans tué dans un parc de Beveren, demande aux diverses associations de s'abstenir d'intervenir dans l'enquête judiciaire qui doit faire la lumière sur le mobile homophobe ou non de l'assassinat. "Les causes véritables des faits doivent encore être élucidées", a assuré vendredi l'avocat de la famille Thomas Gillis.

Le corps de David P., originaire de Saint-Nicolas, a été découvert le 6 mars dans un parc de Beveren le long des chemins de fer. Le quadragénaire avait été roué de coups. Les premiers éléments de l'enquête laissent penser que sa mort résulte de violences. La victime avait été attirée sur les lieux par trois mineurs d'âge par le biais de l'application de rencontres Grindr.

Les causes doivent encore être élucidées

La famille du quadragénaire, représentée par les avocats Thomas Gillis et Laurent De Clercq, s'est constituée partie civile. "La famille est meurtrie. Les causes véritables des faits doivent encore être élucidées. Tout sera fait en ce sens sur le plan juridique. Nous espérons que les responsables de la mort de David assumeront la responsabilité de leurs actes", a commenté Me Gillis.

Pour les avocats, il est prématuré d'évoquer la circonstance aggravante de crime de haine en raison de l'orientation sexuelle. "J'adresse une demande claire à toutes les associations, même animées de bonnes intentions, afin qu'elles s'abstiennent de commentaire et n'interviennent pas dans l'enquête", a poursuivi l'avocat, précisant qu'il s'agissait de la volonté explicite de la famille.