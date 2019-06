Asbl Le Foyer: 50 ans d'aide aux populations immigrées à Bruxelles

L'asbl Le Foyer célèbre son cinquantième anniversaire ce week-end au KANAL - Centre Pompidou. Pionnière dans l'aide à l'intégration des populations d'origine étrangère à Bruxelles, l'association présente au grand public ses différentes actions en faveur de l'inclusion et sa volonté de jeter des ponts entres les communautés, à travers différents stands et activités.

Le Foyer, c'est en fait une coupole qui regroupe différents services d'aide aux personnes ayant quitté leur pays pour le nôtre et se retrouvant en difficulté. C'est le cas d'Amina, originaire du Maroc, et qui suite au décès soudain de ses parents est tombée dans une profonde dépression... Mais a pu compter sur l'aide de la Maison des Femmes du Foyer ("Dar Al Amal"), lieu de rencontres, d'apprentissage et d'émancipation. "Le plus dur pour moi, c'est encore de me lever, de m'habiller et de sortir, explique Amina, mais une fois que je suis sur place, franchement, ça me fait beaucoup de bien. Les voyages, les sorties, l'ambiance, l'accueil... Et je dois beaucoup à Loredana".

Emancipation et solidarité

Loredana Marchi, c'est elle qui a créé la section femmes du Foyer il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, 250 personnes s'y inscrivent chaque année. "C'est vraiment un espace ouvert, détaille l'énergique directrice du Foyer, un espace qui sort les femmes de leur isolement et leur permet de construire un projet avec d'autres personnes. Donc c'est à la fois un projet d'émancipation et de solidarité".

Ce travail, il est aussi mené auprès de jeunes, d'hommes, de gens du voyage. Gabriel Mihai, médiateur au service Roms du Foyer, explique: "Depuis 15 ans déjà, on essaie non seulement d'inscrire des enfants Roms à l'école, mais aussi de les accompagner durant toute leur scolarisation". 500 enfants âgés de 2 à 18 ans sont actuellement suivis dans ce cadre.

Aujourd'hui, c'est tout ce travail qui est célébré: 50 ans d'aide aux personnes immigrées et de promotion de la multiculturalité. A l'occasion de cet anniversaire, Le Foyer en a profité pour annoncer un Musée Migration qui verra le jour dans ses locaux de Molenbeek en octobre prochain.