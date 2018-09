Arthrose: 1,4 million de Belges touchés en 2050

"On estime qu'en 2050, 315 millions d'humains de plus de 60 ans souffriront d'arthrose dans le monde et que, parmi ceux-ci, 105 millions présenteront un handicap sévère causé par cette maladie. En Belgique, 1,4 million de personnes seront touchées par cette maladie en 2050. C'est énorme !", souligne mardi le professeur Yves Henrotin de l'ULiège et président de la Fondation Arthrose. La journée mondiale de l'arthrose se déroule le 17 septembre.

"Les coûts engendrés par l'arthrose se calculent en milliards. Il faut donc agir rapidement en informant notamment la population des conséquences de cette maladie", s'alarme Yves Henrotin (ULiège).

"Le traitement médical de l'arthrose reste un grand défi. Actuellement, la plupart des patients sont traités avec des antidouleurs et des anti-inflammatoires. Bien que ces médicaments puissent améliorer la condition du patient, leur impact sur le pronostic et l'évolution de la maladie est limité. Une bonne partie des patients vont évoluer vers une perte de fonction articulaire qui nécessitera une intervention chirurgicale. La valeur au niveau individuel des compléments alimentaires reste difficile à définir", déclare le professeur Rik Lories de l'Université de Leuven (KUL).

"Néanmoins, l'intérêt de l'industrie pharmaceutique pour l'arthrose a fortement augmenté. Pour le moment, plusieurs produits innovateurs sont en développement dans des essais cliniques. Nous espérons que cette nouvelle vague se traduira par la commercialisation de médicaments avec un impact réel sur la maladie", ajoute-t-il.

La prévention et le soin sont aussi incontournables pour améliorer le quotidien des personnes âgées. "Bien soigner l'arthrose, c'est améliorer la qualité de vie et la santé des seniors", souligne encore Yves Henrotin. "Soulager l'arthrose permet d'augmenter la mobilité et de prévenir l'apparition d'autres maladies liées au vieillissement."