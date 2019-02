Arrêtez d'utiliser Internet Explorer (c'est un employé de Microsoft qui vous le demande)

L'information peut paraître cocasse mais elle est véridique: un des chefs de la cybersécurité de Microsoft vous demande d'arrêter d'utiliser Internet Explorer...le navigateur originel de Microsoft.

Internet Explorer a une "dette technique". C'est ce qu'explique Chris Jackson sur un forum de l'entreprise Microsoft. Son message vise surtout les entreprises qui utilisent, par défaut, Internet Explorer.

Internet Explorer est dépassé

La dette technique, c'est du jargon d'informaticien. Elle résume le coût d'un logiciel par rapport à sa qualité, son cycle de vie et ses frais de maintenance. Quand ils développent un logiciel, les spécialistes font des choix pour aller plus vite ou gagner de l'argent. Sur le long terme, ces choix ont souvent un impact négatif: perte d'argent et de temps et augmentation du risque de bugs.

En utilisant Internet Explorer par défaut, les entreprises prennent des risques en termes de sécurité et passent à côté de résultats plus actuels...car leur navigateur n'a pas les capacités techniques d'afficher les meilleurs résultats.

Microsoft Edge copie Chrome

Les navigateurs concurrents Chrome ou Firefox sont plus surs. Microsoft va d'ailleurs s'inspirer de Chrome pour améliorer son navigateur actuel: Microsoft Edge. Chris Jackson reconnait d'ailleurs que la plupart des développeurs informatiques ne testent même plus leurs sites web sur Internet Explorer.

Si vous lisez cet article sur Internet Explorer...il est donc temps de changer vos paramètres.