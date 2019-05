Arrêter de fumer? C'est possible... avec des substituts, une aide psychologique et de la volonté

Quelques chiffres pour commencer. Chaque année, le tabac cause la mort de sept millions de personnes dans le monde et, chez nous, 1 personne sur 5 fume. En cette journée mondiale sans tabac, une campagne de sensibilisation a été menée dans 46 hôpitaux du pays. Le message est clair: il est possible d’arrêter de fumer. Il existe des moyens pour y parvenir. Patch, gommes, comprimés à sucer en font partie. Mais il faut aussi de la volonté et parfois un accompagnement psychologique .

Les substituts

Monique fume depuis 40 ans. Elle voudrait arrêter mais elle n’y arrive pas encore. Et pourtant, comme elle le raconte : "J’ai le dégoût de la cigarette mais je ne sais pas me passer de la nicotine." Monique a déjà testé plusieurs substituts nicotiniques. Pour elle, ce sont les patchs qui l’aident le plus. Les patchs fonctionnent en libérant de la nicotine en faibles doses qui arrivent petit à petit dans le sang. Grâce à eux, pas d’inhalation de goudron, de substances toxiques, de monoxyde de carbone ou des gaz irritants que contient la fumée. En plus, ils présentent peu d’effets secondaires et peu de risque de dépendance. Normalement, il faut arrêter les substituts 3 mois après la première prise.

Et après…

Si la dépendance physique disparaît après quelques jours de traitements les dépendances psychologiques et comportementales sont plus difficiles à combattre. "Les médicaments et les patchs n’agissent que sur la dépendance physique [...] Il faut aussi agir sur les deux autres dépendances [...] La rechute est quelque chose de normal, ça fait partie du processus", explique Françoise Laloyaux, infirmière-tabacologue au CHU de Charleroi. Cette spécialiste Françoise Laloyaux estime qu’il faut s’y reprendre à 5 fois pour arrêter de fumer.

Ne pas être seul

Pour trouver de l’aide, il y a aussi un numéro de téléphone : le 088 111 00, celui de Tabacstop pour un accompagnement personnalisé et une écoute téléphonique.