Arrestations à Gand de personnes suspectées de trafic d'êtres humains depuis l'Irak vers la Grande-Bretagne

Dans un communiqué, l'ambassade du Royaume-Uni signale deux arrestations à Gand alors que la NCA (National Crime Agency) s’attaque à l’important réseau de trafic d’êtres humains. "Une opération internationale de police a démantelé ce qui peut être considéré comme l’un des principaux réseaux de trafic d’êtres humains entre l’Irak et le Royaume-Uni".

Dans le cadre de cette enquête, les officiers de la NCA ont arrêté trois membres suspects du groupe au Royaume-Uni, tandis qu'en Belgique, la police a arrêté deux membres suspects.

Basé à Bruxelles, l’Officier de liaison de la National Crime Agency, a déclaré que les arrestations au Royaume-Uni coïncide avec l’arrestation des deux hommes dans la région gantoise. "Un garçon de 15 ans a pu être sauvé avant qu’il monte à bord d’un camion vers le Royaume-Uni. Les arrestations font suite à plusieurs mois de coopération opérationnelle conjointe entre la NCA et les procureurs fédéraux et locaux belges et les équipes de recherche spécialisées de la Police fédérale belge à Bruxelles, Louvain, Bruges et Gand."

Un trafic de 3000 migrants

Originaires ou proches de la communauté kurde, les personnes interpellées sont suspectées de faire partie d’un réseau de trafiquants, de messagers et de chauffeurs de poids lourds complices depuis l’Irak jusqu’au Royaume-Uni. Ce réseau pourrait être responsable du trafic de trois mille migrants en Europe au cours de trois mois l’année dernière. Un grand nombre d’entre eux a essayé d’atteindre le Royaume-Uni.