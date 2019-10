Arrestation de deux Belges soupçonnées d'avoir récolté de l'argent pour libérer des femmes occidentales en Syrie

Deux Belges ont été arrêtées ce matin, à Bruxelles et à Liège. Ils sont soupçonnés d’avoir récolté de l’argent pour faire libérer des femmes occidentales retenues dans des camps en Syrie. L’objectif aurait été de soudoyer des personnes sur place afin de pouvoir s’évader. Entre 8000 et 10.000 euros ont été retrouvés lors des perquisitions. Les deux individus arrêtés ont été emmenés pour audition. Ils pourraient être poursuivis pour participation aux activités d’un groupe terroriste. L’enquête, menée en coopération avec les autorités françaises, a débuté avant l’intervention de la Turquie au nord de la Syrie. On ne sait pas quel aurait été l’objectif de ces femmes une fois hors des camps. Le parquet fédéral confirme nos informations.