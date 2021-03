Arnaques sur Internet : que faire si on reçoit une fausse invitation à se faire vacciner contre le coronavirus ?

"Si vous avez déjà été vacciné ou si vous pensez que votre tour n’est vraiment pas pour tout de suite", il faut, dit le Centre de crise, faire preuve d’esprit critique en analysant l’invitation de plus près. C’est logique : si vous avez déjà reçu une dose ou deux doses d’un vaccin, impossible d’être convoqué une troisième fois. Idem si vous ne faites pas partie des groupes à risques comme les personnes âgées ou le personnel des soins de santé et des maisons de repos, concernés par les premières phases de la campagne de vaccination .

Que faire avec un message suspect ou une invitation frauduleuse ?

Comme l’explique Antoine Iseux, il faut le transmettre "immédiatement" ce message à l’adresse suspect@safeonweb.be du site www.safeonweb.be. "Plus vite vous transmettez le message, plus vite il peut être traité et moins il y aura de victimes." Une capture d’écran peut accompagner le signalement, afin de faciliter l’enquête des autorités et partager une alerte détaillée auprès de la population.

Ne surtout pas cliquer sur le lien

Un mail et dedans un lien qu’on vous invite à cliquer : c’est un classique dans les mails frauduleux. Il ne faut surtout pas cliquer sur ce lien, avertit le Centre de crise. "N’ouvrez pas non plus les pièces jointes attachées." Il ne faut pas non plus remplir un formulaire, avec ses données personnelles. Le meilleur conseil : face un mail supposé frauduleux, il faut le supprimer de sa boîte de réception.

Et si vous avez malgré tout cliqué ?

Inattentif, pas assez vigilant et vous avez malgré tout cliqué sur le lien ou transmis des données bancaires ? La meilleure chose à faire, dans les plus brefs délais, c’est avertir sa banque ou Card Stop (070 344 344). "De cette manière, toute transaction frauduleuse pourra être bloquée." Si un mot de passe, commun à d’autres sites, a été communiqué, il faudra cette fois le modifier rapidement.

Si vous avez été escroqué ?

Les hackeurs sont parfois très habiles et très rapides. Si vous avez été malgré tout escroqués, le Centre de crise vous invite à déposer plainte auprès de la zone de police locale.