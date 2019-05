Arkhan, le nouveau prédateur du Jurassique à Bruxelles

Il fait 8 mètres 70 de long. Il date d'il y a 155 millions d'années. Il a été découvert dans le Wyoming, dans l'ouest des Etats-Unis. "Il", c'est Arkhane, un dinosaure carnivore, bipède et doté de dents acérés comme des couteaux à steak. Il est bipède, et il court vite, capable d'atteindre des pointes de vitesse jusqu'à 55 km/h. Jusqu'au 31 mars 2020, son squelette, reconstitué à 70%, s'expose dans la Galerie des Evolutions au Musée des Sciences naturelles de Belgique. Et avant son arrivée au sein du musée bruxellois, il a vécu quelques péripéties...

Des mains d'un collectionneur privé à celles du paléontologue du Musée des sciences naturelles

Ce fossile est découvert en 2014, lors d'un chantier de fouilles au Wyoming. En 2018, le voilà qui se retrouve dans les lots mis aux enchères dans une salle de vente parisienne l'an dernier. Et c'est un riche collectionneur qui en fait son acquisition. Ce néophyte mais passionné, dont l'identité est inconnue, entreprend alors percer les mystères de ce spécimen et le rendre accessible au plus grand nombre. C'est pourquoi il décide de se tourner vers Pascal Godefroit, paléontologue et responsable de la Direction opérationnelle Terre et Histoire de la vie de l'Institut des sciences naturelles de Belgique, afin de s'assurer de l'authenticité du squelette qu'on lui a vendu. "Ce monsieur désirait vérifier qu'il s'agissait bien d'un squelette véritable, que ce n'était pas un mélange de plusieurs squelettes ensemble, et que c'était bien une nouvelle espèce telle qu'il est spécifié dans le catalogue de ventes. " Pour cela, il devait donc discuter avec des scientifiques, nous, en l'occurence. " précise le paléontologue.

Une pièce rare compliquée à acquérir pour les musées sans l'appui d'un mécène

L'authenticité d'Arkhane est bel et bien confirmée, à la grande et bonne surprise d'ailleurs de Pascal Godefroit. Ce dernier obtient alors que son musée soit le premier à exposer ce spécimen pendant les 11 prochains mois. Un deal gagnant pour le Musée qui n'a pas les finances nécessaires pour acheter de telles pièces dans des ventes aux enchères. Ils doivent donc trouver des astuces comme du crowdfunding ou ce type de collaboration avec des collectionneurs. Mais celle-ci ne va pas de soi, comme l'explique Pascal Godefroit. " Il y a une certaine réticence dans le monde scientifique de la part des paléontologues, de travailler avec des collectionneurs privés. Lorsque nous voulons décrire une nouvelle espèce de dinosaure, nous sommes obligés de publier ces résultats là dans des revues scientifiques et on doit garantir l'accessibilité des fossiles qu'on a décrit pour les générations futures, lors de la publication." a Autrement dit, si dans 40 ans, un autre paléontologue veut étudier le dinosaure "Arkhan", ce dinosaure doit toujours être accessible. C'est pour cette raison qu'il existe des musées publics. Le problème des collections privées est de pouvoir garder cette accessibilité des pièces dans le futur. Ici, nous sommes en négociation avec le propriétaire du dinosaure pour trouver une solution permettant que l'accessiblité du spécimen soit garantie ad vitam eternam."

Mais, Pascal Godefroit voudrait encore aller plus loin dans cette collaboration nouée avec les mécènes. Il aimerait qu'elle s'étende à la recherche scientifique et aux fouilles. "Nous, on serait très contents d'organiser de grosses campagnes de fouilles, que ce soit dans le Wyoming ou ailleurs dans le monde, avec des financement conséquents et que finalement, nous puissions exposer les résultats de nos propres recherches. Cela voudrait dire que la traçabilité des spécimens que nous exposons est vraiment garantie du premier coup de pioche jusqu'à l'exposition."