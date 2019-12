Arctique: des scientifiques découvrent un ours blanc au pelage peinturluré, l'oeuvre de blagueurs?

La vidéo de l'ours a été publiée lundi sur Facebook par Sergueï Kavry, un membre de l'organisation World Wildlife Fund (WWF) en Russie, avant d'être reprise par les médias locaux russes. Selon ceux-ci, des scientifiques auraient marqué l'ours alors qu'il s'aventurait à la recherche de nourriture près d'une localité habitée dans l'Arctique.

Dans sa publication, Sergueï Kavry dit pourtant craindre que les énormes signes peints sur le flanc de l'animal l'empêchent de chasser et le condamnent à mourir de faim. "Pourquoi? Pourquoi? Il ne sera plus capable de chasser discrètement", a-t-il écrit.

Jusqu'à ce qu'il se lave, ça va être compliqué pour lui de chasser

Chercheur à l'Institut des problèmes biologiques du Grand Nord, Anatoli Kotchnev a déclaré à l'agence de presse Ria Novosti que l'hypothèse d'une oeuvre de "blagueurs" était privilégiée. "Au début, jusqu'à ce qu'il se lave, ça va être compliqué pour lui de chasser", a-t-il ajouté.

Selon le média local Severpress, basée dans l'Arctique, le signe a été peint par une expédition scientifique en Nouvelle-Zemble, un archipel quasi inhabité de la mer de Barents dans le Grand nord russe.

Le média cite Ilia Mordvintsev, un scientifique qui assure que des membres d'une expédition avaient endormi l'ours qui fouillait une décharge. Ils l'ont marqué puis l'ont transporté à bonne distance du site, pour voir s'il reviendrait. Et selon cet expert, le signe T-34 correspondrait simplement à la localisation géographique de l'endroit où l'ours a été capturé.

Les ours polaires sont victimes du réchauffement global, et la fonte des glaces dans l'Arctique les force à passer plus de temps à la recherche de nourriture. En février, les autorités russes avaient instauré l'état d'urgence en Nouvelle-Zemble à cause de 'afflux de dizaines d'ours polaires agressifs, à la recherche de nourriture.