Arc de triomphe empaqueté : l’art dans la ville fait débat, par qui et comment les œuvres sont-elles choisies ?

L’Arc de Triomphe drapé d’un blanc argenté et enserré par un cordage rouge : la star de la place de l’étoile se révèle sous un nouveau jour , attirant même des Parisiens venus l’admirer pour la première fois. Mais l’intervention des artistes Jeanne Claude et Christo ne plaît pas à tout le monde.

Soit un artiste propose une œuvre de façon spontanée, soit la ville fait un appel à projets ouverts à tous, ou réservés à quelques artistes approchés au préalable. Le Comité d’Art Urbain , composé d’experts (académiques, architectes, représentants d’institutions artistiques, artistes) et de représentants des cabinets de l’urbanisme et de la culture, donne son avis et, ensuite, le collège communal tranche .

“Déjà, on essaie de mettre en avant les femmes pour rééquilibrer la prédominance masculine qu’il y a eu pendant des années, indique Ans Persoons, échevine de l’Urbanisme et des Espaces publics à la Ville de Bruxelles. Mais, avant tout, ce doit être une œuvre d’art qui ne pourrait pas être ailleurs ."

L’œuvre doit aussi faire preuve d’une certaine inventivité . D’ailleurs, pour se permettre de l’audace, propose Eric Van Essche, pourquoi est-ce qu’on ne ferait pas systématiquement des œuvres éphémères ? “Cela permettrait plus d’audace. Tout le monde serait plus détendu. Quitte à en pérenniser certaines par la suite, sur base de sondage, par exemple.”

Si l’on en revient aux exemples évoqués plus haut : tant mieux, dit Eric Van Essche, si les œuvres provoquent des réactions ! Maintenant, dit-il, il faut accompagner ce débat , via la médiation . Les autorités doivent communiquer, faire œuvre de pédagogie.

Mais le critère le plus important pour le professeur de théorie de l’art urbain, c’est finalement qu’elle fasse parler : “Une œuvre d’art doit faire d’un lieu public un espace public et, en faire un espace public, c’est une façon de convertir ce lieu en un espace de débat, de discussion . Donc, cela veut dire des œuvres d’art qui posent des questions , qui prennent position dans un débat sociétal.”

Au-delà de cette praticabilité, on peut aussi faire participer les citoyens à la création même de l’œuvre. C’est le credo de Pauline de la Boulaye. Elle est historienne et productrice de projet artistique dans l’espace urbain.

Pour elle, si on prend des grands noms du marché de l’art pour les mettre dans la ville, c’est du gagnant-gagnant pour l’image des deux, mais cela exclut les citoyens. Or, le but de la culture, défend-elle, c’est de créer du lien, via la création.

“On a un peu oublié ça, déplore-t-elle. Je prends souvent l’exemple des monuments aux morts. Avant le début du 20e siècle, les monuments au mort étaient créés par des artistes et des familles de victimes. Il n’y avait pas de commande publique. C’est quelque chose qui venait d’une nécessité par rapport à la mort et à des rituels. Et puis, tout d’un coup, l’Etat s’est saisi de cette forme et a reproduit le cahier des charges.”

Pour Pauline de la Boulaye, il faut apprendre à désobéir aux cahiers des charges, pour proposer autre chose.