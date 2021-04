Après une panne de courant, le site web et les données de Sciensano à nouveau accessibles

Une panne de courant est intervenue ce mercredi dans le courant de l’après-midi au sein de l’institut santé publique Sciensano. Résultat l’ensemble des sites web, réseaux téléphoniques et boites mails étaient inaccessibles pendant une bonne partie de la journée. Il a fallu du temps pour relancer les serveurs mais dans le courant de la soirée, la plateforme Sciensano était à nouveau accessible.

⚠️ En raison d'une panne de courant, nos sites Web, réseaux téléphoniques et boîtes mails ne sont pas accessibles. Nous devons redémarrer les systèmes étape par étape en toute sécurité. Cela peut prendre plusieurs heures. Nous nous excusons pour les éventuels désagréments.

C’est une panne de courant survenue à Ixelles qui a été la cause de ces désagréments chez Sciensano.

"Certains aspects fonctionnent, nous pouvons encore continuer à travailler. Ce qui pose encore problème ce sont les boîtes mails et les sites web. Mais cela ne devrait pas avoir d’impact sur la mise à jour des données de ce vendredi matin. En effet, les données sont récoltées le matin et comme la panne est survenue dans l’après-midi, nous ne devrions pas perdre de données", nous a t-on indiqué en fin d'après-midi. Et d’ajouter, "par ailleurs, dès que tout sera restauré, l’accès aux données 'open data' sera à nouveau disponible".

►►► A lire aussi : De Sciensano aux sites d’infos en passant par… Sydney : comment les chiffres du Covid arrivent jusqu’à vous