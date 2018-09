Après une agression, une jeune métisse lance "50 nuances de racisme"

Knokke, début juillet. Gaëlle Van Rosen, blogeuse et "influenceuse" sur Instagram, suivie par plus de 25.000 personnes, est victime d'une agression. La scène se passe au "Calypso", établissement bien connu de la jet set de la côté belge, où Gaëlle Van Rosen est invitée. L'agression est d'abord verbale ("Casse-toi, retourne en Afrique"), puis physique (elle est tirée par le bras gauche hors du bar). Cette professionnelle du marketing n'en reste pas là : elle porte plainte, et décide, dans la foulée, de lancer une initiative: "Fifty shades of racism", "Cinquante nuances de racisme", pour, dit-elle, "libérer la parole de personnes qui souffrent de racisme. Il y a tellement de nuances de racisme, tellement de violences différentes qu'on se prend quand on est "racisé" ou qu'on est pas tout à fait blanc."

30 témoignages

La jeune femme, née de parents venus d'Haïti et des Pays-Bas, a passé l'été 2018 a collecter une série de témoignages, après avoir raconté, sur Instagram, l'agression qu'elle a subie. En retour, de nombreuses personnes lui ont raconté leurs propres expériences. Ce sont ces témoignages qui nourrissent "Fifty shades of racism". A partir de ce lundi 10 septembre, et tous les deux jours, ensuite, Gaëlle Van Rosen va poster une vidéo relatant une agression raciste. Au total, 30 témoignages. Des vidéos qui seront à découvrir ici.