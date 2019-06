Après les violences à Hong Kong, le projet de loi sur l'extradition vers la Chine suspendu

La dirigeante de l'exécutif de Hong Kong a annoncé ce samedi la suspension du projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine, à l'origine de manifestations massives. "Le gouvernement a décidé de suspendre la procédure d'amendement législatif", a déclaré Carrie Lam à la presse après une semaine de protestations sans précédent dans l'ancienne colonie britannique.

"Je suis profondément attristée et regrette que les déficiences de notre travail et d'autres facteurs aient provoqué d'importantes controverses et conflits dans la société, après une période de deux ans relativement calme", a-t-elle déclaré la dirigeante lors d'une conférence de presse. Avec cette annonce, elle espère mettre un terme à la contestation qui sévit dans son pays depuis plusieurs jours.

Un nouveau revers pour la cheffe de l'exécutif qui avait pourtant déclaré mercredi exclure retirer le texte malgré ce qu'elle qualifiait "d'émeutes organisées".

Violences sans précédent

Hong Kong a été ébranlé mercredi par les pires violences politiques depuis sa rétrocession à la Chine. D'impressionnantes scènes de contestation ont été filmées dans ce petit état. Les forces de l'ordre on tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes afin de disperser les manifestants, vêtus de noir, qui bloquaient les grandes artères et tentaient de faire irruption dans le Parlement.

"En termes de violences politiques, c'est la journée la plus grave depuis la rétrocession" du territoire à Pékin en 1997, a commentéauprès de l'AFP l'analyste politique Dixon Sing.

Une centaine d'entreprises et de commerces avaient annoncé leur fermeture en signe de solidarité avec les opposants au texte. Les principaux syndicats étudiants avaient appelé au boycottage des cours.