Après les élections, le Vlaams Belang continue d'investir massivement dans la publicité sur Facebook

En analysant les chiffres relevés uniquement pour le mois de juillet, c’est bien le Vlaams Belang qui bat le record avec des dépenses publicitaires sur Facebook s’élevant à près de 46.000 euros depuis le 5 juillet. C’est presque 10 fois plus que le PTB, deuxième sur le podium et dont les dépenses publicitaires de ces trente derniers jours arrivent à 4950 euros. Vient ensuite la N-VA qui a investi 3478 euros dans la publicité sur Facebook en un mois.

Sur les 90 derniers jours (depuis les dernières semaines de la campagne électorale jusqu’à début août), la Vlaams Belang surpasse tous les autres partis avec 356.342 euros de dépenses publicitaires. A cela, il faut ajouter les investissements faits via non plus la page du parti lui-même mais via celles de ses élus ou des sections locales. Le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, arrive à lui seul à 205.171 euros. On est très loin devant les 15.000 euros de dépenses publicitaires effectuées via les pages Facebook de Theo Francken (N-VA) ou encore Maggie De Block (Open Vld).