Après les agents de la STIB, des journalistes agressés à Peterbos: "Même les pompiers sont attaqués"

Trois contrôleurs de la STIB ont été agressés dimanche soir vers 20h30 dans la cité du Peterbos. En tournage dans la cité du Peterbos à Anderlecht, une équipe de la VRT, Terzake, a été victime hier de jets de pavés de la part de plusieurs jeunes. L'équipe a ensuite été attaquée une seconde fois alors qu'elle était en voiture.

"Notre caméraman Ludwig était à l'extérieur en train de filmer quand il a tout à coup été visé par des projectiles", explique la journaliste de l'émission "Terzake", Lauwke Vandendriessche.

Elle ajoute que ce n'est pas seulement la police ou les équipes TV qui sont victimes d'agression, mais même les pompiers. "Ce matin, les pompiers sont intervenus dans un bloc. On a entendu que les pompiers ont reçu régulièrement des pavés. C'est la même histoire pour les ambulanciers. C'est vraiment un problème, et ce non seulement à Peterbos, mais dans d'autres quartiers bruxellois."

Aucun suspect n'a encore été appréhendé dans le cadre de l'incident survenu lundi et au cours duquel une équipe de la VRT a essuyé des jets de projectiles.

Dans le cadre d'incidents dans ce même quartier plus tôt dans l'année, un suspect a été interpellé et inculpé de tentative de meurtre sur des agents de police qui ont été aussi la cible de jets de projectiles.