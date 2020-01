Après notre test, voici les chiffres d'efficacité avancés par Bpost et ils sont plutôt bons

Ce jeudi, nous vous présentions une expérience, non scientifique précisons-le, d’envoi de courrier en Belgique avec timbres Prior et timbres non-Prior.

Pour résumer, sur six lettres envoyées, les trois affranchies avec des timbres non-prioritaires sont arrivées dans les temps (endéans les trois jours). Super ! Sauf que du côté des lettres avec un timbre Prior, le bilan était moins glorieux. Seule une carte est arrivée à J + 1 comme s’y engage la poste, une autre est arrivée à J + 2, donc en retard et la dernière se fait toujours attendre.

Suite à notre test, Bpost s’est engagé à mener l’enquête et à nous fournir une explication. En toute humilité, aujourd’hui, Veerle Van Mierlo, responsable de la communication, nous dit ne pas avoir trouvé de raison à ces retards : "La qualité est une priorité pour Bpost. On s’excuse pour le fait que votre expérience n’a pas bien tourné. Il n’y a pas d’explication spécifique à cela, si ce n’est qu’en fin d’année, il y a un pic de lettres envoyées. Normalement, il y en a 7 millions par jour, pour l’instant, c’est encore plus. Malheureusement il y a eu un problème et je ne peux que m’excuser." Les tournées ont été réorganisées récemment à Schaerbeek (là où les problèmes se sont posés), cela a peut-être eu un impact.

Cela dit Bpost a tout de même éclairé notre lanterne sur les mesures de qualité et de respect des délais des envois postaux de l’entreprise.

Selon Bpost, 96% des lettres Prior sont arrivées dans les délais

Lorsque l’on demande à Bpost si les retards que nous avons vécus sont monnaie courante, la réponse de la poste est nette, chiffres à l’appui, c’est non.

Selon Bpost, en 2019, 96% des lettres Prior sont arrivées à bon port dans les temps et 99% des envois non-prioritaires sont arrivés comme prévu endéans les 3 jours.

Nous avons tenté de vérifier ces chiffres de Bpost. Sans précision de pourcentage, nous avons obtenu à bonne source la confirmation que l’année 2019 s’est engagée sur une nette amélioration des résultats de Bpost. L’entreprise semble sur une bonne pente même s’il convient de rester prudent puisque les statistiques de cette fin d’année ne nous ont, elles, pas été confirmées alors qu’elles peuvent parfois avoir un impact important.

Des obligations légales à respecter

Cela dit, pas question pour la poste de faire n’importe quoi. Par respect pour les usagers d’une part mais aussi parce que l’entreprise à des obligations vis-à-vis de l’Etat.

Depuis le 1er janvier 2019 et l’entrée en vigueur de son nouveau contrat de gestion, la poste est tenue de distribuer 95% des courriers particuliers dans les temps (soit J + 1 pour les envois Prior et J + 3 pour les envois non-Prior). Les chiffres de 2019 avancés aujourd’hui par Bpost respectent donc le contrat de gestion.

Cette obligation de résultat n’est pas à prendre à la légère. Si Bpost s’écarte de ces 95%, l’entreprise peut se voir imposer une forme de "sanction". Le régulateur (l’institut belge des services postaux et des télécommunications, l’IBPT) peut ainsi obliger Bpost à réaliser des investissements pour améliorer ses délais de distribution et cela pour un montant allant de 600.000 à 12,5 millions d’euros selon les cas.

Bpost s’est d’ailleurs déjà vu imposer ce type de "sanctions" en 2017, ce qui semble expliquer l’amélioration des résultats engagée aujourd’hui.

Des "mouchards" pour contrôler les délais

Et pour s’assurer que tout fonctionne comme une lettre à la poste, Bpost est contrôlé en permanence par un bureau d’études. La société privée en charge d’évaluer les délais d’acheminement du courrier est Allemande, s’appelle Spectos et contrôle également d’autres sociétés de poste à l’étranger.

Sur son site internet (Spectos n’a pas répondu à notre demande d’interview), Spectos explique faire appel à un panel de personnes pour envoyer et recevoir régulièrement des lettres en Belgique, en veillant à ce que tous les centres de tri et les principaux itinéraires de Bpost soient représentés. Avec combien de lettres fait-on ce test ? Spectos ne le dit pas mais Bpost évoque des milliers de lettres envoyées.

L’entreprise de contrôle précise également que " 100% des envois prioritaires sont équipés de transpondeurs RFID ", entendez un traceur électronique qui permet de suivre la lettre à chaque étape de son trajet et repérer donc les endroits où elle est parfois ralentie.

Et figurez-vous que ce système de contrôle (privé) et lui-même régulièrement contrôlé par l’IBPT (le régulateur public). Dans son dernier rapport (janvier 2019), l’IBPT attire l’attention sur quelques points d’amélioration du contrôle, notamment le fait de bien veiller à ce que le panel "des envoyeurs de courrier " ne puisse pas être identifié par Bpost. Mais globalement, ces remarques ne remettent pas en cause les résultats des contrôles.

A noter, 84% des consommateurs choisissent d’envoyer leur lettre avec un timbre non-prior.