Après le reportage de la RTBF sur le danger des "billes noires", le terrain synthétique sera remplacé à Anvaing

On construit toujours plus de terrains synthétiques. Il y en a plus de 600 en Belgique et 60.000 dans toute l'Europe. Dans notre pays, sur les cinq dernières années, 55 terrains sortent de terre en moyenne chaque année.

Au cœur de la pelouse, on trouve des billes noires. Elles amortissent les chocs et tiennent la fibre de l'herbe droite. Ces granules proviennent de pneus usés recyclés. On en retrouve partout. Sur les terrains de foot et de rugby, sur les pistes d'athlétisme ou encore les sols de plaines de jeux.

Ces granules s'infiltrent facilement dans les chaussures, les vêtements ou les cheveux. Quel est leur impact sur la santé? Quel effet sur l'environnement?

Une grande enquête de la RTBF, collaboration entre les émissions On n'est pas des pigeons et Questions à la une, avait conduit à la toxicité importante, et au danger de ces installations.

Des révélations qui ont conduit à une décision étonnante, comme le relève Nord Eclair: salué il y a à peine deux semaines par la ministre MR des Pouvoirs Locaux Valérie De Bue, le terrain synthétique destiné à la pratique du rugby à Anvaing sera démonté par précaution, car il est composé de ces fameuses billes noires, pour être remplacé par un autre en billes de Liège ou en coco. Des alternatives sans danger, comme le mettait en avance l'émission.

"Je suis médecin et je ne veux pas qu’on vienne me dire dans quelques années qu’un jeune ayant joué au rugby sur ce terrain a développé un cancer. Je veux être clean sur cette question ", a déclaré le bourgmestre Jacques Dupire à Nord Eclair.

Une enveloppe de 50.000 euros sera prévue au budget 2019 de la commune de Frasnes pour changer le revêtement de ce terrain, précise le quotidien.