Après le nutriscore pour la nourriture, place au "mobiscore" pour la mobilité !

Le "mobiscore" est un outil mis au point par une start-up bruxelloise, Stoomlink, et le studio digital Nextmoov. Le principe est simple : en entrant une adresse dans le système, on obtient rapidement un score d’accessibilité entre ce lieu et 10 grandes villes du pays via les transports publics. Un "mobiscore" qui vire rapidement au rouge quand on quitte les grandes agglomérations. La ville de Wavre notamment semble particulièrement mal desservie.

Objectif

Pour les concepteurs de cette application, cet indicateur d’accessibilité manquait réellement en Belgique. "Vous allez sur le https://mobiscore.io/scores, vous tapez votre adresse, nom de la rue et numéro et ensuite vous allez pouvoir chercher toutes les possibilités qu’il y a pour rejoindre d’autres grandes villes", explique Margaux De Ré, cofondatrice de Nextmoov. "Par exemple, vous allez avoir un mobiscore pour la ville de Bruges, pour la ville de Bruxelles, pour la ville de Liège […]. L’idée, c’est de mettre une adresse d’un endroit où on voudrait acheter ou on voudrait faire construire par exemple, et d’un simple coup d’œil on voit si les grands chefs lieux belges sont accessibles ou pas par rapport à cet endroit". Margaux De Ré précise encore que l’analyse de mobilité a été particulièrement poussée : "nous avons intégré des données de fréquence des transports en commun. Par exemple, il y a des villages dans lesquels il y a bien des arrêts de bus mais ils sont très mal desservis, la note du mobiscore rendra compte de cette réalité ! ".