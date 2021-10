Après le gaz et l’électricité, le bois de chauffage ?

Comparé aux autres années, on a trois à quatre fois plus de demandes.

"L’année passée, la demande a déjà été beaucoup plus forte avec le confinement. Les gens qui ont fait beaucoup de télétravail, ils se chauffaient plus. Et cette année-ci, la demande est très forte. Comparé aux autres années, on a trois à quatre fois plus de demandes. Le mazout qui a augmenté. Le gaz qui a augmenté. Et les gens se ruent sur le bois." témoigne Stéphane Jacques.

Les prix eux aussi augmentent, plus dix pour cent en moyenne. Le stère est passé de 70 à 75 euros chez Stéphane Jacques. "Il a fallu augmenter. Tous les prix d’achat sur pieds ont terriblement augmenté et tous les frais, le mazout, les machines, tous les prix ont augmenté, donc, on n’a pas eu le choix de passer par là."

Malgré ces augmentations, pour le client de Stéphane Jacques que nous rencontrons au moment de sa livraison, le bois reste une bonne alternative : "L’électricité est en train de monter en flèche, pour moi oui, et en même temps, c’est agréable le soir." témoigne Claude Tonneau.