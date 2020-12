Après le contrôle covid de Waterloo : ces interventions policières filmées qui ont fait réagir en 2020

Fête clandestine, rébellion, altercations, nez fracturé, nuit au cachot : les images du contrôle covid qui a dérapé à Waterloo vendredi soir tournent en boucle sur les réseaux sociaux . Mais ce n’est pas l’unique intervention policière qui, en 2020, a fait couler beaucoup d’encre . Certaines ont fait réagir sur Twitter, Facebook et Instagram, tant du côté de la population, que des représentants des forces de l’ordre que des politiques. D’Anderlecht à Rouleurs, retour sur quelques opérations de police qui ont suscité le plus de commentaires cette année.

La diffusion d’une vidéo de cette nature par un syndicat de police est une première. Et pour le SLFP, c’en est trop ! "Comment nos collègues font leur travail à Anderlecht (chaussée de Mons)… Que pensez-vous Pascal Smet et Benjamin Dalle ? Nos collègues auraient-ils dû faire autrement ? Était-ce une priorité ?", avait commenté le syndicat sur sa page Facebook.

Nous sommes le 20 mai sur la chaussée de Mons, à Anderlecht. Un contrôle de police dégénère. Sur des images postées sur les réseaux sociaux par le syndicat SLFP-Police , on y voit deux agents qui tentent de maîtriser un homme au sol. L’interpellation est musclée. Elle ne s’opère pas sans mal : d’autres jeunes tentent de libérer leur "ami" et haranguent les passants. Un des policiers se prend un violent coup au visage et en perd ses lunettes.

"Ce sont les deux jeunes que vous voyez sur la vidéo. Deux frères, dont l’aîné a treize ans. Les policiers passent alors les menottes à au moins l’un d’entre eux pour éviter qu’il ne s’échappe à nouveau. Ces jeunes sont alors interpellés et conduits au commissariat. Une fois au commissariat, on apprend que la nature des faits pour lesquels la patrouille a été appelée a changé. Il ne s’agit plus de vol avec violence, mais bien d’une tentative de vol de mobylette sur place. Les jeunes sont alors relaxés et reconduits chez leurs parents. Les policiers ont expliqué en détail ce qu’il s’était passé aux parents et sont partis".

Il a treize ans, est menotté et emmené par des policiers dans une voiture ! Ces images, partagées début juin, ont suscité pas mal de commentaires, d’indignations et posé la question de la légalité de pouvoir passer des menottes à de jeunes mineurs d’âge.

Le 7 juin : Monaïme, le journaliste Jérémy Audouard, la compagne d’Arno

Le 7 juin dernier, une grande manifestation est organisée à Bruxelles en soutien au mouvement Black Lives Matter et pour dénoncer les violences policières. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Malgré le succès de foule qui fait écho aux rassemblements organisés après la mort de George Floyd aux Etats-Unis, on dénombre des actes de vandalisme : des commerces sont saccagés et des vols sont commis, boulevard de Waterloo et chaussée d’Ixelles. Plus de 200 personnes sont interpellées.

Trois interventions policières annexes soulèveront des débats. La première concerne le journaliste Jérémy Audouard, de l’Agence France Presse. Rue de Stassart, il filme des agents qui mettent un homme à terre. Il poursuit son récit sur les réseaux sociaux. "Mon réflexe a été de sortir mon téléphone et de filmer, car l’interpellation était assez musclée. C’est là que ce policier s’est avancé vers moi et a commencé à me crier dessus. Ce que je n’ai pas apprécié, c’est qu’il m’a confisqué ma carte de presse et ma carte d’identité, qu’il a disparu dans la nature avec mes papiers, et que j’ai dû demander à des policiers où il était, pour retrouver mes papiers. Il me les a rendus et m’a dit 'Toi, très bientôt, attends-toi à avoir des surprises'. Ce genre de menace n’est jamais agréable…"

Condamnations de l’Association des journalistes de Belgique (qui ouvre un dossier de plainte) et de la Fédération européenne des journalistes. Sur BX1, Vincent Gilles du SLFP-Police rétorque à ces instances que "ce journaliste aurait pu jouer de facilitation", en restant à l’endroit où le policier lui demandait de se ternir. Pour Vincent Gilles, la réaction du journaliste est "superfétatoire". En clair : excessive et inutile.