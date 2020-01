Après la maladie: retour au travail ou licenciement? Quels sont les véritables chiffres des "trajets de réintégration"?

Commençons par ce chiffre-ci : 16 mois. Pas une statistique officielle ni l’objet d’un débat entre patrons et syndicats, mais un chiffre important pour Corinna : c’est la durée pendant laquelle elle n’a pas pu aller travailler. Cette chargée de projet au sein d’une grande organisation internationale a traversé l’épreuve d’un cancer du sein. Elle aurait voulu reprendre plus tôt, mais ce que son esprit souhaitait, son corps et sa fatigue le lui refusaient. Il lui a fallu patienter, écouter le médecin, apprendre à composer avec cette énergie bridée par la maladie et les traitements.

Corinna a fini par reprendre d’abord à mi-temps pendant 6 mois, avant d’augmenter progressivement son temps de travail, jusqu’à 80% actuellement. "Le début était plus fatigant que je le pensais. J’avais perdu le rythme, je n’avais pas mon niveau d’énergie d’avant, c’était frustrant. Je voulais faire plus mais je ne pouvais pas", se souvient-elle. Sa chance, c’est qu’elle a pu compter sur un employeur et des collègues soutenants et compréhensifs, qui ont veillé à ce que son retour se fasse en douceur. Aujourd’hui, face à nous, Corinna rayonne : "Je suis très contente, j’ai retrouvé mon énergie et je suis comme avant, mais en mieux".

430.000 malades de longue durée en 2019

Un autre chiffre, pour une autre perspective. 430.000. C’est le nombre de malades de longue durée en Belgique pour l’année 2019. "Longue durée", cela signifie plus d’un an. Comme Corinna. Ou comme son mari, qui, lui, a fait un burn-out. Ce chiffre augmente au fil des années (ailleurs en Europe aussi), et de manière assez spectaculaire. A titre de comparaison, en décembre 2014, les malades de longue durée étaient au nombre de 343.000. "C’est notamment lié à la fin des prépensions et au vieillissement de la population. On a une population âgée au travail qui a plus tendance à tomber malade et n’est plus couverte par d’autres dispositifs", explique François Perl, le Directeur du service des Indemnités de l’INAMI. "Il y a d’autres tendances lourdes, comme l’explosion des maladies mentales, surtout les dépressions, et des maux de dos qui permettent aussi d’expliquer cette augmentation."

800.000 malades au total en 2019

Si on ajoute à ces 430.000 malades de plus d’un an ceux qui sont malades pendant moins d’un an, on en arrive à 800.000 malades en Belgique en 2019. Faire baisser ces chiffres, et donc aussi réaliser des économies dans le budget des soins de santé, c’était l’un des objectifs du gouvernement Michel, par l’entremise en particulier de la ministre de la Santé, Maggie De Block.

Pour y arriver, l’accent a notamment été mis sur la réintégration au travail des personnes qui sortent de maladie : depuis 2017 en particulier, un "trajet de réintégration" peut être mis en place à la demande du travailleur, de son employeur ou de sa mutuelle – trajet comprenant des évaluations pouvant effectivement mener à un retour au travail du salarié à son ancien poste, avec ou sans adaptations spécifiques, mais pouvant aussi amener à considérer que la maladie a rendu la personne "inapte" à retrouver ses fonctions, ou que les adaptations qui seraient nécessaires ne sont pas possibles. Ce qui peut conduire à la fin du contrat pour "force majeure", sans préavis ni indemnités de licenciement. Une politique qualifiée tantôt de "chasse aux malades", tantôt de "responsabilisation des malades et des employeurs" ou encore "d’activation des malades", selon les interlocuteurs et leur prisme.

Quel en est le résultat aujourd’hui ? Que disent les chiffres et que ne disent-ils pas ?

Plus de licenciements ?

Revenons sur un chiffre, brandi ces dernières semaines par la CSC : 67%. C’est la proportion de trajets de réintégration ayant mené à une fin de contrat depuis la mise en place de ces mesures en 2017 (pour les malades de longue durée, l’entrée en vigueur date de 2018). Une proportion calculée à partir des données des Services de prévention externes, précise le syndicat. Ce qui représente 52.000 personnes.

Une machine à licencier

Conclusion de la CSC : les mesures n’atteignent pas leur objectif de retour à l’emploi. Au contraire, le gouvernement a fabriqué une "machine à licencier", en facilitant les licenciements pour force majeure. Herman Fonck, représentant du syndicat chrétien, s’insurge : "Les employeurs abusent de cette réglementation pour se débarrasser des malades".

"Dans la plupart des cas, le médecin du travail aboutit au constat que la personne est inapte à reprendre son ancien travail et qu’il n’est pas non plus possible de trouver un travail adapté au sein de l’entreprise", détaille-t-il. "Et ce qui nous gêne encore plus c’est que dans plus de 10% des cas, le médecin du travail estime qu’un travail adapté est possible dans l’entreprise mais malgré ça, l’employeur décide quand même de licencier pour force majeure, et ça, c’est inacceptable".

Mais pour la Fédération des entreprises de Belgique, qui participe comme les syndicats à la concertation sociale à ce sujet, ce pourcentage de 67% doit être remis en perspective. Car ce chiffre n’offre pas une vision complète de la réalité du terrain, selon Louis Warlop, le spécialiste de la FEB sur ces questions : "En 2018 par exemple, nous savons que 165.000 travailleurs ont suivi une forme de réinsertion, et sur ceux-là : 7500 travailleurs environ ont perdu leur travail pour force majeure médicale, c’est-à-dire 5%".

67% versus 5%, comment est-ce possible ? Là où la CSC se concentre sur la procédure spécifique des "trajets de réintégration" stricto sensu, la FEB prend aussi en compte la reprise du travail à temps partiel (60.000), les contacts directs et informels entre employeurs et travailleurs (80.000)… Une situation qui était celle de Corinna par exemple.

Ça peut aussi arranger l’employé et c’est une réalité niée par les syndicats

Au-delà de la bataille de chiffres, il y a aussi une bataille à propos des réalités de terrain : "La CSC dit que ce sont les employeurs qui licencient or dans beaucoup de cas, nous savons que les travailleurs eux-mêmes sont demandeurs, car ils ont trouvé un autre travail chez un autre employeur, et la procédure de réinsertion permet de quitter l’entreprise sans prester la période de préavis. Ça peut aussi arranger l’employé et c’est une réalité niée par les syndicats", estime Louis Warlop.

Les statistiques collectées par la CSC montrent que l’employeur est désormais davantage à l’initiative du lancement d’une procédure de "trajet de réintégration" (en 2017 c’était le travailleur) mais on ne sait pas qui est à l’initiative de la fin du contrat de travail.

Si on ne peut pas objectiver la proportion actuelle de licenciements parmi les fins de contrat pour raisons médicales, peut-on au moins mesurer s’il y a davantage de fins de contrats de ce type depuis l’instauration de ces trajets ? Non : il n’y avait pas de statistiques à ce sujet avant, donc pas de comparaison possible (selon l’INAMI notamment).

Reste que si l’objectif était de remettre les personnes sortant de maladie au travail, au vu de la proportion de fins de contrat, on peut se demander si ces trajets de "réintégration" portent bien leur nom. C’est la question posée par les syndicats.

Quel effet sur le retour au travail ?

De manière globale, 80% des gens sont de retour au travail après 6 mois. Qu’en est-il plus spécifiquement de ceux concernés par un "trajet de réintégration" ?

Selon les chiffres de la CSC, seuls 20% de ces trajets se concluent par un retour effectif dans l’entreprise.

Une observation partagée par le syndicat socialiste. "On a l’impression que le système rate son objectif car on en arrive à avoir des employeurs qui licencient à bon marché alors que la procédure devrait viser à réintégrer les travailleurs au marché du travail", appuie Myriam Delmée, présidente du SETCa (syndicat des employés, techniciens et cadres). "On n’y arrive pas car les employeurs ne prévoient pas de postes adaptés pour des gens qui ont des restrictions médicales, c’est là que le bât blesse".

Il faut accompagner le retour au travail, pas forcément chez le même employeur

Du côté de la FEB, on conteste cette analyse : "Comment définir la réussite d’un trajet de réinsertion ?", interroge Louis Warlop. "Les syndicats disent qu’il faut une réinsertion chez le même employeur avec la même tâche, le même salaire. Nous disons qu’il faut élargir à l’ensemble du marché du travail. Aujourd’hui on a 800.000 malades, si nous voulons assurer la soutenabilité de notre modèle social, il faut accompagner le retour au travail, pas forcément chez le même employeur".

Alors, que disent aujourd’hui les chiffres sur le retour au travail de façon plus générale, en incluant donc les changements d’entreprise ? Impossible de répondre à cette question car il n’y a pas de suivi statistique des personnes concernées. Retrouvent-elles du travail ? Leur situation s’améliore-t-elle ? Se retrouvent-elles au chômage ? Plongent-elles dans la précarité ?

On voit une stagnation des incapacités de courte durée

Tournons-nous vers d’autres chiffres disponibles. Du côté de l’INAMI, le Directeur du service des Indemnités François Perl a observé un tassement concernant les incapacités de travail de courte durée (moins d’un an) : "On a pu un peu contenir la progression : on voit une certaine stagnation sur les deux dernières années. Probablement que ces trajets ont eu un impact sur cette stagnation mais aussi probablement le nouveau certificat médical introduit en 2017 qui indique une date de fin de l’incapacité de travail, entre autres." Difficile d’isoler l’effet spécifique des trajets de réintégration parmi les autres mesures.

Pour les malades de longue durée, "on ne voit pas encore d’effets", poursuit François Perl. Ceci dit, les chiffres ne disent pas quelle est la proportion effective de malades de longue durée parmi ceux qui ont suivi un trajet : il n’y a pas de précisions sur leur profil…

Pour appréhender correctement l’impact potentiel de ces trajets de réintégration sur le retour au travail, il faudrait aussi savoir combien de malades, en particulier de malades de longue durée, ont un contrat de travail… Or, on ne le sait pas. "Ça demande de croiser des banques de données relativement confidentielles et donc ça supposerait tout une série d’accords qu’on n’a pas pris jusqu’à présent", explique François Perl. "Selon la littérature scientifique, une proportion importante de ces malades de longue durée – entre 15 et 20% – ont encore des capacités résiduelles et pourraient reprendre le travail. Après, c’est aussi une question de retrouver un emploi et un marché de l’emploi qui soit inclusif pour les personnes malades, ce qui n’est pas si évident de ça."

Quelle place quand on n’a plus 100% de ses anciennes capacités ?

Les entreprises sont-elles aujourd’hui suffisamment inclusives ? Permettent-elles à chacun de trouver une place où contribuer à hauteur de ses possibilités ? Ce sont des questions pour lesquelles aucun chiffre ne peut donner de réponses. Mais c’est pourtant un aspect crucial du problème.

La réalité varie beaucoup en fonction des entreprises. Surtout en fonction de leur taille, estime la FEB. "Dans les petites entreprises, par exemple chez un boulanger où un assistant devient malade, c’est difficile d’adapter le travail", illustre Louis Warlop. "Dans les grandes entreprises, il y a plus de possibilités".

Il n’y a pas de bons et de mauvais élèves

"Quand, dans une PME de 5-10 personnes, il faut trouver une autre affectation à un travailleur malade, ça va être plus compliqué que dans une entreprise de 2000 personnes. Maintenant les grandes entreprises se débarrassent autant de leurs travailleurs malades. Il n’y a pas de bons et de mauvais élèves, mais des entreprises qui ont pris conscience et d’autres moins", estime pour sa part François Perl. "Ça dépend de la politique managériale, de la prise de conscience du coût sociétal et de l’impact sur le financement de la sécurité sociale. C’est propre à l’entreprise. Mais certains secteurs sont plus confrontés que d’autres, les entreprises de titres services par exemple, qui du coup sont obligés d’avoir une attention plus particulière sur ce sujet".

Vous ne pouvez pas utiliser des travailleurs comme des kleenex

Myriam Delmée souligne que la question se pose différemment en fonction du type de qualification de l’employé (qui le rend plus ou moins remplaçable par l’entreprise) et de son type de restrictions médicales (qui rend l’adaptation du poste plus ou moins possible). Elle insiste sur la dimension éthique, au-delà de la logique économique, en particulier pour les personnes dont la maladie est liée au travail : "Dans le commerce on sait que les troubles musculo-squelettiques sont causés par le travail. Les personnes donnent tout dans l’entreprise et puis sont pénalisées quand elles sont malades. L’entreprise doit mettre à disposition des outils de travail qui ne détruisent pas la santé du travailleur. A un moment, vous ne pouvez pas utiliser les travailleurs comme des kleenex. A un moment, c’est une question de respect des travailleurs, et le respect passe aussi par des conditions de travail faisables et supportables au quotidien." Ce qui à terme ferait en partie baisser le nombre de malades…

Une politique de prévention et d’inclusion qui passe aussi par la façon de faire évoluer les métiers. "Comment trouver un travail de caissière moins lourd à une personne qui revient de maladie s’il n’y a plus que des postes d’employés polyvalents ?", s’interroge la syndicaliste.

Objectif budgétaire ou de santé?

Dans un premier temps, il était question de sanctions financières pour les employeurs et les travailleurs ne jouant pas le jeu des trajets de réintégration. Une piste finalement laissée de côté. Aujourd’hui les syndicats pointent toujours le risque d’un simple transfert d’une enveloppe à l’autre : de l’INAMI vers le chômage, sans gain pour l’Etat et en perdant de vue l’impact sur la qualité de vie des personnes concernées. "On ne réfléchit pas à ce qui est bien pour les malades mais ce qui est bien pour le budget des soins de santé. Nous, on est pour ces trajets dans la mesure où c’est une demande du travailleur lui-même, que c’est lui qui veut garder un lien avec l’entreprise dans son processus de guérison. Pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, ceux pour qui ça ne nuit pas à la santé", insiste Herman Fonck.

Si l’objectif est d’aider les malades et de faire évoluer les entreprises, nos interlocuteurs s’accordent sur la nécessité de davantage de mesures d’accompagnement. Ils se retrouvent aussi sur le manque de données (statistiques, suivi de cohortes de patients…) qui permettraient d’évaluer correctement l’utilité, l’efficacité et la pertinence des trajets de réintégration.