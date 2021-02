Après l’Islande, l’Estonie teste également les "passeports" de vaccination pour le monde entier

Un accord conclu entre l’OMS et l’Estonie consiste à développer une "carte jaune à puce", une version numérique d’un système de documents en papier existant permettant de prouver la vaccination contre la fièvre jaune.

Emirates et Etihad ont annoncé le mois dernier des tests sur une application permettant de vérifier les vaccinations avant la montée à bord.

L’OMS fait aussi preuve de prudence et ne recommande pas pour le moment les passeports de vaccination pour les voyages, ne les considérant pas comme une garantie suffisante de protection contre la transmission.

Le projet est l’une des nombreuses initiatives de passeport vaccinal numérique lancées à travers le monde , qui soulèvent toutes des questions urgentes sur le respect de la vie privée et des droits de l’Homme.

M. Aaviksoo rejette les préoccupations relatives au respect de la vie privée en soulignant que son groupe utilise la technologie de blockchain pour protéger les données.

Les données personnelles et relatives à la santé restent protégées à leur emplacement d’origine et le système fournit seulement "une preuve cryptographique du certificat et du processus de sa délivrance, ainsi que de l’authenticité du vaccin".

►►► À lire aussi : Coronavirus et "passeports vaccinaux" : l’Islande a commencé à délivrer ses premiers "certificats"

En réponse à des préoccupations similaires, le projet conjoint OMS-Estonie est basé sur les principes selon lesquels les gens devraient être autorisés à supprimer leurs données, et les groupes technologiques ne devraient pas être autorisés à tirer profit des données traitées.

Cependant, selon Ana Beduschi, professeure agrégée de droit à l’Université d’Exeter en Grande-Bretagne, des initiatives similaires soulèvent encore des "questions essentielles de protection des données et de la vie privée".