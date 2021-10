Après l'énergie, c'est bientôt le prix du pain qui devrait augmenter, mais pourquoi?

La facture d'électricité ou de gaz n'est pas le seul poste qui va peser plus lourd sur le portefeuille... le prix de certains produits alimentaires - dont le pain - devrait également augmenter. Selon la Fédération francophone de la Boulangerie Pâtisserie, il y a deux explications à cela.

Le prix de la farine

Tout d'abord, "le prix de farine a augmenté, entre 75 et 100 euros par tonne", indique Albert Denoncin, président de la Fédération francophone de la Boulangerie Pâtisserie. "Certains meuniers ont déjà appliqué la hausse au 1er octobre, d'autres ne l'ont pas encore appliquée car cela dépend aussi des stocks qu'ils avaient encore."

Conséquence: en bout de course, "ce sont les boulangers doivent adapter leurs prix. Et cela commence tout juste à évoluer."

Pourquoi le prix de la farine augmente-t-il? A cause de "l'été pourri que nous venons de passer", explique Albert Denoncin, "il y a eu des pluies abondantes, une qualité et un rendement bien moindres".

>>> A lire aussi: Oubliez la levure, aujourd'hui pain rime avec levain

Selon lui, il est impossible de pouvoir déterminer à quel point les prix vont augmenter. Mais pour lui, c'est sûr: "Tout le monde sera concerné, que ce soit le petit boulanger ou la grande boulangerie." Cela dit, ajoute Albert Denoncin, "il est clair que celui qui va payer 20 tonnes de farine en un coup paiera fatalement moins cher. Mais ça a toujours été comme ça".

Aussi, continue-t-il, "on ne peut absolument pas comparer les prix des petits artisans et ceux des grandes surfaces car les grandes enseignes font du pain un produit d'appel. Ainsi, ils vendent un pain pour '4 sous' et ils récupèrent de l'argent sur les autres produits qu'ils vendent."