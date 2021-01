Après l’abattage de 6000 porcs en 2018, les éleveurs "voient enfin le bout du tunnel"

Après la peste porcine africaine qui a mis tout un secteur à l’arrêt en Gaume, les éleveurs peuvent reprendre leurs activités aujourd’hui. Après le traumatisme de 2018 et l’abattage préventif de 6000 bêtes, le secteur est prêt, mais la reprise risque d’être lente et fragile. C’est notamment le cas pour Gérald Schmitz qui est éleveur de porcs à Rouvroy, dans la Lorraine gaumaise, qui va pouvoir remplir à nouveau son élevage.

"Je suis soulagé et content parce qu’on voit enfin le bout du tunnel. Je suis heureux, mais comme je vous l’ai expliqué, j’aurais préféré recommencer dans une situation économique un peu différente, parce qu’il faut savoir que le secteur porcin est actuellement en crise et a des prix très mauvais", explique-t-il sur la Première.

Une mesure dramatique mais préventive

En 2018, la peste porcine avait été détectée pour la première fois sur des sangliers. Des mesures ont été prises, dramatiques mais préventives, afin d’éviter une contamination de la peste porcine africaine dans les élevages domestiques de porcs. Les éleveurs ont dû faire abattre leurs porcs, au total 6000 têtes.

"Franchement, on voit que cette mesure a eu un effet positif, parce qu’aucun cheptel n’a été touché par la peste porcine", explique Stéphanie Maquoi, la porte-parole de l’AFSCA, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Les éleveurs ont été soutenus par les pouvoirs publics pour les aider à surmonter cette crise financièrement.

L’élevage de porcs représentait 40% de mes revenus

Les autorités ont également mis tout un tas de mesures en passant de la surveillance aux exploitations elles-mêmes pour prévenir le retour de la peste porcine africaine. Mais pour certains, comme Gérald Schmitz, les mesures n’ont pas apporté grand changement.

"Les mesures n’ont pas fort changé parce que je travaille de façon conventionnelle, donc j’ai un bâtiment fermé où mes animaux ne sortent pas. Il y a donc un protocole de biosécurité, c’est-à-dire qu’il n’y a que moi qui peux rentrer dans le bâtiment. S’il y a des personnes extérieures, j’ai un pédiluve à l’entrée, je dois fournir aux visiteurs des vêtements propres et ces personnes ne doivent pas avoir côtoyé d’animaux sauvages ou autres choses pour pouvoir entrer dans mon bâtiment".

Pour les éleveurs en plein air, ces mesures pourraient sembler difficiles à appliquer et c’est dans ce contexte que l’AFSCA a proposé un accompagnement individualisé adapté à chaque type d’élevage. "En plus des mesures de biosécurité qui sont mises en place, il faut aussi se rappeler que tous les rassemblements de porcs en Belgique sont également interdits. Les mesures concernent donc tous les éleveurs de Belgique", rajoute Stéphanie Maquoi.

La peste porcine persiste

Un petit risque persiste tout de même puisqu’il reste des sangliers dans la zone et que la peste porcine pourrait arriver vers Belgique.

"La peste porcine est maintenant présente à l’est de l’Europe et elle arrive naturellement vers l’ouest, donc vers la Belgique. Et on a eu un épisode où l’épidémie a fait un saut de plus, donc on n’est jamais à l’abri", explique Stéphanie Maquoi.