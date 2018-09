Il fera assez frais avec de 7 à 13° ce matin et de 10 à 16° cet après-midi.

Après une matinée encore bien fraîche et bien humide, nous retrouverons des conditions plus calmes. Le ciel sera d’abord nuageux avec quelques averses mais au fil des heures les éclaircies devraient s’imposer un peu plus. Quelques averses resteront possibles surtout sur les régions de l’est.

Ce lundi, un anticyclone se positionnera sur l'Irlande et va stabiliser le temps.

Après ce week-end automnal, le temps s’améliore ce lundi. - © Tous droits réservés

La nuit prochaine, le ciel sera serein et les températures seront basses en l’absence de couverture nuageuse.

Les minimas n’excèderont pas de 1 à 6°.

Mardi, nous profiterons d’un temps calme, sec et souvent ensoleillé. Il fera frisquet au lever du jour. L’après-midi le soleil sera généreux avec quelques nuages inoffensifs. Nous aurons 16° à la mer et dans le Hainaut, de 14 à 15° dans le centre et de 11 à 14° sur les hauteurs.

Du soleil encore mercredi et jeudi, un ciel couvert vendredi et dans l’ensemble une fraîcheur bien plus automnale.