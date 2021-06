Après avoir voyagé tout l'été, les variants du Covid risquent-ils de pourrir notre automne?

Oui, les variants du coronavirus peuvent contribuer à une transmission accrue du coronavirus, et oui, les voyages peuvent contribuer à une dissémination de ces variants. Faut-il donc craindre cet été et les voyages à venir ? Réponse tout en nuances avec l’apport des récentes études et l’éclairage de Simon Dellicour, chercheur au Laboratoire d’Épidémiologie Spatiale de l’ULB.

Des chiffres rassurants, mais...

On revient de loin : après une troisième vague qui a effrayé une majorité des pays européens, les chiffres de l’épidémie de Covid-19 sont rassurants partout, ils sont en baisse, notamment grâce aux effets de la vaccination.

Mais cela ne doit pas nous faire oublier que nous avons connu la même baisse à l’approche de l’été 2020, et que l’épidémie a pourtant repris vigueur un peu partout à l’automne. Avec des conséquences particulièrement dramatiques en Belgique et une deuxième vague encore plus meurtrière sur la longueur que la première.

Or, une étude récemment parue dans Nature nous montre que cette reprise des transmissions n’est pas étrangère aux voyages de l’été. Centrée sur la dissémination d’un variant parti d’Espagne, cette étude montre que "malgré les restrictions de voyage, le variant 20E (EU1) a été introduit des centaines de fois dans les pays européens par des voyageurs estivaux", et que cela a sans doute "sapé les efforts locaux pour maintenir les cas de SRAS-CoV-2 bas".

...Ne risque-t-on pas de tout gâcher avec les voyages de cet été?

D’après les auteurs, ce variant qu’on a surnommé "espagnol" à l’époque n’était pourtant même plus virulent, comme c’était le cas pour le variant Alpha (dit "anglais"), à la base de la troisième vague dans la plupart de nos pays européens.

La question qui se pose dès lors, c’est : les voyages de cet été ne risquent-ils pas de disséminer un nouveau variant en Europe, alors qu’on sait maintenant que le variant Delta (dit "indien") serait encore plus transmissible que le variant Alpha ?

"Il y a effectivement un risque, reconnaît Simon Dellicour, épidémiologiste à l’ULB. Concernant le variant Delta, il y a en fait une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c’est que ce variant serait en effet encore plus transmissible que le variant Alpha qui était lui-même plus transmissible que les variants précédents et très probablement en grande partie responsable de ce que l’on a appelé la " troisième vague " chez nous. La bonne nouvelle, c’est que les vaccins continuent à fournir une protection contre ce nouveau variant Delta, mais à la nuance près qu’il semble que l’importance des deux doses soit encore plus importante que face aux autres variants."

Les dernières données qui proviennent du Royaume-Uni montrent une reprise des contaminations mais avec un "dédoublement des courbes", souligne Simon Dellicour : "Il y a en effet une ré-augmentation des cas dans plusieurs régions mais il semble que cela soit principalement au sein de tranches d’âge plus jeunes et donc non-vaccinées, avec notamment de nombreux cas rapportés dans les écoles. La résultante c’est que la courbe des hospitalisations ne suit pas celle du nombre de cas comme elle a pu le faire lors des phases épidémiques précédentes".