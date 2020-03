Après Abba et Ikea, Greta Thunberg fait la fierté des Suédois

(F.F) Oui, Greta les rejoint systématiquement quand elle se trouve à Stockholm, ce qui n’est plus si courant. Elle a en effet pris une année sabbatique pour soutenir l’ensemble des mouvements des jeunes pour le climat à travers le monde. Mais ne vous attendez pas à faire un selfie avec elle ! Elle arrive très discrètement, se met dans un coin et est encadrée par d’autres jeunes qui la protègent des touristes et des journalistes. Cette discrétion s’explique aussi par la volonté de ces mouvements d’être horizontaux : officiellement pas de chef, pas de porte-parole, tout le monde est là pour agir à son niveau et à égalité avec les autres.

(Frédéric Faux) Le plus simple, c’est de se rendre devant le Parlement suédois à Stockholm. Aujourd’hui encore, tous les vendredis, quelques dizaines de militants de la lutte contre le changement climatique se retrouvent sur cette place. Toutefois, les Suédois n’ont pas développé une culture de la manifestation : les militants n’ont pas de slogan ou de tract, mais se retrouvent pour discuter simplement en petits groupes et échanger des informations. Ces réunions constituent une forme de thérapie : on s’encourage les uns les autres pour continuer le combat climatique.

Les Suédois respectent et apprécient Greta Thunberg

Comment les Suédois perçoivent-ils Greta Thunberg ?

(F.F) D’une manière générale, on peut dire qu’elle est appréciée et respectée. D’abord, on ne trouve pas [comme en Belgique] de discours sur sa jeunesse, son inexpérience, voire son incompétence. Les Suédois ont en réalité une vision particulière des enfants : on les respecte, on les écoute et on croit en leur parole. Par ailleurs, Greta a des liens avec des scientifiques connus en Suède, des scientifiques qui l’alimentent dans sa connaissance environnementale : on sait qu’elle ne raconte pas des bêtises. Puis, elle est devenue un phénomène culturel : son look est devenu reconnaissable avec ses nattes et son ciré jaune, ses livres sont des succès de librairie, ses discours ont été adaptés en spectacles. On est fiers d’elle parce qu’elle est suédoise : après Abba et Ikea, les Suédois ont Greta Thunberg !

A-t-elle eu une réelle influence sur la société suédoise ?

(F.F) Oui, on peut le voir par exemple avec le succès du “flygskam”, soit la honte de prendre l’avion pour des raisons écologiques. C’est Greta qui a lancé ce mouvement en refusant de prendre l’avion pour se rendre dans les différents meetings. D’autres ont voulu la suivre et des groupes Facebook sont nés pour se donner des conseils pour voyager en train par exemple. Résultat en Suède : en un an, le nombre de passagers sur les vols domestiques a diminué de 10%. Par ailleurs, le gouvernement suédois a annoncé dernièrement un plan ferroviaire pour développer les trains à destination d’autres villes de l’Europe.