Après 25 ans d'absence, ce papillon vole à nouveau sur la Belgique

Après 25 ans d’absence, le fadet de la mélique est de retour sur le sol belge. Prise en photo, l’espèce a rapidement été identifiée et l’information confirmée par des naturalistes, explique Natagora, asbl qui se consacre à la protection de la nature. Le papillon a été observé fin juin au sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Le fadet de la mélique (Coenonympha glycerion) est un petit papillon de jour de la famille des Nymphalidae. Il ressemble au fadet commun, une espèce que l’on retrouve dans de nombreux jardins chez nous. Au siècle dernier, il volait encore en Famenne, en Ardenne et en Lorraine avant de disparaître dans les années 1990. Les experts le considéraient alors comme une espèce éteinte chez nous.

Comment expliquer ce retour ?

Ce retour est donc une aubaine pour les amoureux de la biodiversité. La réapparition du fadet de la mélique s’explique par des milieux naturels plus favorables qu’il y a 25 ans. "Ils ont été restaurés et agrandis, explique Hubert Baltus, naturaliste chez Natagora. On a désormais des surfaces plus importantes et de meilleure qualité." Autre facteur : les chaleurs de ces dernières années sur le territoire. "Cette espèce a malheureusement profité de ce réchauffement climatique pour arriver chez nous", poursuit l’expert.