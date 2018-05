Apprendre le savoir vivre contemporain à l'école des bonnes manières

Pour Philippe Lichtfus, directeur de l’institut Savemius à Bruxelles, tout est question d’adaptation et de réformes. "Je n’enseigne pas les bonnes manières. Je préfère le mot savoir vivre contemporain. Le terme bonne manières est à revoir. Il faut évoluer ! Je préfère l’expression communication sociale intelligente. A la base, cette matière était réservée à certaines personnes, elle sert encore mais elle n’est pas appliquée à toute la population. Pour moi, si on s’adapte, on peut communiquer de façon élégante avec tout le monde."

Porter des chaussettes blanches lors d’une soirée ? Impensable. Exhiber ses diamants avant midi ? Déplacé ! Ces règles, communément appelées "étiquette" semblent dérisoires et pourtant les professionnels du savoir-vivre sont de plus en plus sollicités. Des formations sont mêmes dispensées aux étudiants, au sein d’entreprises, chez les particuliers.

Quand il faut appeler un chat, un chat, le professeur ne se fait pas prier ! Les jeunes apprécient et aucun ne pense perdre son temps. C’est en tout cas l’avis de Nina: "Bien se tenir, s’asseoir à table, ce sont des règles de base et c’est valable pour tout le monde ! Même au quotidien c’est utile. Si par exemple, on va au musée, on rencontre la famille de son futur mari. A l’époque les codes étaient stricts mais comme l’a dit le professeur, on doit s’adapter. Car les règles changent mais pas la courtoisie."

Il y des choses qui se perdent

Edouard est du même avis. Cet étudiant au profil de 2ème ligne de rugby a été élevé par des parents à cheval sur les bonnes manières. Quand il analyse la société dans laquelle il vit, lui le jeune accro à Facebook et Snapchat dresse un portrait pas très flatteur. "Le respect, la bienséance sont des choses importantes. Moi je tiens la porte à une femme. Mais il y des choses qui se perdent. On bouscule les gens sans s’excuser, on marche sur les pieds des gens sans s’excuser. La société actuelle est comme çà."

Et quand on lui demande si la société virtuelle y est pour quelques chose, il répond "Oui ! On se cache aujourd’hui derrière ce langage. On est plus hypocrite. Mais l’humain reste l’humain ! Bien sûr on pourrait dire que ses étudiants évolueront plus tard dans des milieux "privilégiés".

Etiquette, protocole, bonnes manières…Des mots qui "font bien"

Ne nous voilons pas la face, lorsque ses mots sont prononcés, nous redressons la tête ! Car ils nous renvoient à une époque lointaine, avec une aristocratie ayant un rôle, une fonction dans la société, à un art de vivre aussi ! Cet art de vivre justement…parlons-en ! Comment se tient-on à table ? Comment dresse-t-on la table quand on reçoit ?

Toutes ses consignes se trouvent dans un livre ou des livres. Pas compliqué d’en trouver un, mais sont-ils tous bons ? Philippe Lichtfus a forcément écrit le sien et là encore il n’y va pas par le dos de la cuillère. "Le foie gras ne se mange pas avec un couteau mais avec une fourchette. Soyons réaliste, quasi plus personne ne le fait ! Quoi qu’il en soit au niveau des couverts, adaptez-vous comme pour la salade, et disposez les couverts dans la logique de leur utilisation et de l’esthétique, pourquoi pas…"