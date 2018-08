Apprendre le codage informatique en deux jours

Faire son propre site internet ou créer son jeu vidéo, voilà les objectifs de beaucoup d'enfants venus participer à une formation de codage. Répartis par groupes linguistiques, ces enfants de 8 à 14 ans ont conscience d'apprendre la langue de demain.

99 petits geeks de 26 nationalités ont été répartis dans trois groupes linguistiques : français, néerlandais, anglais. Ils sont venus assister à une formation gratuite de codage à l'atelier digital de Google. Certains sont déjà de véritables petits génies comme Nino, 9 ans : "Je sais programmer des jeux vidéos, mais ce sont des petits jeux comme Tetris" explique-t-il. Judy aussi maitrise déjà très bien les outils informatiques : "Je sais faire un petit site internet" précise-t-elle.

Apprendre en s'amusant

D'autres enfants découvrent pour la toute première fois les bases du codage, soit le langage de programmation informatique. Pour Alex Egger, chargé de mission chez Think Young et formateur, cette langue n'est pas plus difficile à apprendre qu'une autre. "Plus tôt on s'y met, plus c'est facile. Ici, les enfants apprennent en s'amusant, de manière ludique. Ils développent des capacités qu'ils n'avaient pas nécessairement auparavant que ce soit la logique, trouver des solutions ou même simplifier des problèmes" observe-t-il.

À la fin des deux jours de formation, les enfants seront autonomes sur le programme de codage Scratch. Ils pourront faire une animation avec des personnages, les faire bouger, avancer, reculer, danser, mettre du son. Mais avant de rédiger des lignes de code, les enfants travaillent leur logique avec un exercice d'adresse. Ils ont construit une structure à base de spaghettis, d’un marschmallow et de papier collant.

La langue de l'avenir

Judy a été poussée par sa maman à faire cette formation : "Ma maman me dit souvent que ce sera utile pour mon avenir quand je serai grande" glisse-t-elle. Un point de vue partagé par Michiel Sallaets, porte-parole de Google Benelux. "En fait, nous aidons ces enfants à traverser l'autoroute du numérique. Apprendre le codage, c'est aussi important qu'apprendre l'anglais" assure-t-il.

À l'issue de cette formation, les 99 stagiaires recevront un diplôme, preuve qu'ils maitrisent les bases de la langue de demain.