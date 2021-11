Apprendre à lire avec un chien : une idée pas si bête

Un compagnon à quatre pattes ne remplacera jamais un professeur, ni un parent. Mais sa présence rassure le petit lecteur et renforce son capital confiance. Des ateliers de lecture avec un chien commencent à voir le jour, chez nous. On a testé à Mons, avec Milla et Tao.

Lire avec son chien - une nouvelle méthode d'apprentissage? - 25/11/2021 Un compagnon à quatre pattes ne remplacera jamais un professeur, ni un parent. Mais sa présence rassure le petit lecteur et renforce son capital confiance. Des ateliers de lecture avec un chien commencent à voir le jour, chez nous. On a testé à Mons, avec Milla et Tao.

"En France aussi, en Suisse, cela se fait de plus en plus, et dans des milieux très variés, tels que les maisons de repos, les prisons, les écoles !" C’est d’ailleurs dans l’Hexagone que s’est formée notre interlocutrice, l’année dernière, avec son grand Tao. "C’est un berger australien. Il me suit partout. Ce matin, nous étions dans une maison de repos. Il s’est fait câliner pendant des heures et là ça va continuer…" Voilà justement Milla, notre jeune lectrice du jour, qui frappe à la porte. Milla a 7 ans. Et la lecture à voix haute, c’est pas trop son truc. "Je lis souvent dans ma tête". Et elle accepte même de nous dire pourquoi. "Parce que quand je lis tout haut, alors maman me dit que je dois parler plus fort, que je dois mettre de l’expression… Des choses comme ça. Et ça, j’aime pas".

L’atelier débute par le choix d’un livre. France en a amené cinq ou six, de différentes tailles, avec plus ou moins de pages à l’intérieur. "Ce que je constate c’est que souvent, les enfants commencent par une histoire très courte. Avec peu de texte. Et à la fin de la séance, beaucoup me disent 'la prochaine fois, tu pourras prendre un livre plus grand'". Pour l’animatrice, c’est "bingo". "Ça prouve, de un, que l’enfant a envie de revenir. Et, de deux, qu’il y trouve même du plaisir ! Je me souviens qu’un enfant est revenu une fois avec un roman ! C’était impossible de tout lire pendant une seule séance, mais ça montrait bien que le plaisir était là. Alors que souvent, les enfants qui viennent ici, ils n’aiment pas trop lire, à la maison…"

Pendant que nous papotions, Milla s’est installée dans le petit "nid douillet", la tête de Tao sur les genoux, et la voilà qui entame le récit. D’abord d’une voix timide, puis elle s’affirme. L’histoire s’emballe, les intonations se font plus franches. "Stop ! La mer, la mer !!!!!" Tout le monde semble captivé, de Tao à Milla, en passant par France et Aurore, la maman de Milla. Bruno, notre preneur de son, a baissé son micro pour ne pas gêner la petite lectrice. "Je suis vraiment étonnée qu’elle ait si bien lu, devant nous tous !", s’exclame sa maman. "En fait, c’est chouette, c’est très ludique, cette lecture avec un chien. Et il ne va pas juger, si l’enfant se trompe, s’il se reprend, s’il fait une grosse voix par moments…"