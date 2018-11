Apple Pay va-t-il booster le sans-contact en Belgique?

Après Google Pay en mai 2017, c’est autour d’Apple Pay de débarquer en Belgique ce mercredi, annonce l’Echo. Le service de paiement intégré aux iPhones, réservé aux clients BNP Paribas Fortis pour le moment, est une nouvelle manière de payer sans contact, en approchant simplement son téléphone du terminal.

Il faut dire que le paiement par mobile semble séduire de plus en plus de Belges. En février 2017, 42% d’entre eux se disaient prêts à payer en magasin avec leur smartphone, via l’appli Bancontact. Un an et demi plus tard, l’Observatoire Bancontact se félicitait de voir les paiements par mobile exploser, avec un million d’opérations par mois en moyenne.

4% des transactions bancaires sans contact

Si beaucoup de rumeurs avaient circulé sur la sécurité de telles opérations, le Belge reste confiant, toujours selon Bancontact : pour 46% de ceux qui l’utilisent, le paiement sans contact (par mobile ou par carte Maestro) était tout aussi sûr que les moyens plus traditionnels. A ce sujet, Apple souhaite rassurer ses utilisateurs: "Lorsque vous utilisez une carte Mastercard ou Maestro avec Apple Pay, les numéros de carte réels ne sont pas stockés sur l'appareil ni sur les serveurs Apple."

Reste que la Belgique a globalement pris du retard par rapport à ses voisins : seules 4% des transactions bancaires sont sans contact, révélait Mastercard la semaine dernière. Pourtant, plus d’une carte Maestro sur trois dispose du système, et 85% des terminaux sont compatibles. En comparaison, plus de la moitié des transactions aux Pays-Bas se font sans contact. Il faut dire que d’ici la fin de l’année 2018, toutes les cartes de débit devraient être compatibles, ce qui est loin d’être le cas en Belgique (38%).

Mais l’engouement est bien là : en un an, le nombre des paiements sans contact a plus que quadruplé en Belgique. Une augmentation sans commune mesure avec ses voisins. Reste à voir si l’arrivée Apple Pay amplifiera le mouvement.