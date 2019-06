Appel aux dons: quelles sont les conditions pour pouvoir donner son sang?

La campagne de sensibilisation Missing Type de la Croix-Rouge débute ce lundi et durera jusqu’au 16 juin. L’objectif affiché par l’organisation est de récolter plus de 5.000 poches de sang avant les vacances et de sensibiliser la population au don.

Mais avant de vous rendre sur un lieu de collecte tenez compte de ces quelques points

Cela parait évident, mais il faut être en bonne santé et avoir au minimum 18 ans.

Pendant la grossesse et les six mois qui suivent l’accouchement vous ne pourrez pas donner de sang.

Par rapport aux comportements sexuels, vous devez attendre 4 mois si vous avez eu un nouveau ou une nouvelle partenaire sexuelle. Idem si ce ou cette partenaire à la syphilis.

Le délai d’attente est plus long, 12 mois, si vous êtes un homme et que vous avez eu des relations sexuelles avec un homme. Même attente si ces relations sexuelles ont eu lieu en échange d’argent, de biens ou de services, si l’autre personne est infectée par le SIDA, l’hépatite B/C ou encore le virus HTLV. Vous devrez aussi attendre un an si vous avez eu un rapport avec un ou une partenaire ayant consommé de la drogue par voie injectable.

On y pense moins, mais vous devrez attendre 24 heures si vous vous êtes rendu chez le dentiste pour un contrôle, un plombage ou un détartrage et 7 jours dans le cas d’une reconstruction, une extraction ou encore une dévitalisation d’une dent.

Quatre mois, c’est le délai d’attente si vous avez fait un tatouage, un piercing ou un maquillage permanent.

Enfin, si vous êtes parti en voyage et en fonction du pays où vous vous serez rendu un délai entre 28 jours et 6 mois est nécessaire avant de donner son sang.

Voilà quelques contre-indications. Il y en a d’autres. Le mieux est de vous renseigner sur le site de la Croix-Rouge ici. Vous y trouverez aussi un test en ligne pour déterminer si oui ou non vous pouvez donner votre sang.