Appel aux candidatures dans le cadre des "week-ends for future"

Le Parc naturel des Hautes Fagnes - Eifel, la station scientifique des Hautes Fagnes de l'ULiège et la fondation roi Baudouin se sont associés pour lancer l'opération "week-ends for future". Cette dernière a pour objectif d'accompagner des projets de jeunes qui s'engagent pour la planète. Un appel aux candidatures est ainsi lancé lundi à celles et ceux, âgés entre 18 et 25 ans, qui se mobilisent en faveur de l'environnement et qui ont envie de mener leurs projets à bien.

Le Parc naturel des Hautes-Fagnes et la station scientifique de l'ULiège, soutenus financièrement par la fondation roi Baudouin, proposent à une trentaine de jeunes, "les plus motivés", de suivre trois week-ends de formation. "La mise en œuvre, en groupe, d'un projet environnemental en lien avec les Fagnes sera la conclusion de ces week-ends de formation. Les compétences acquises lors de ces week-ends leur permettront à l'avenir de mener leurs propres projets", explique Esmeralda Wirtz, du Parc naturel de Hautes fagnes.

Les jeunes intéressés sont invités à soumettre leur candidature, jusqu'au 12 juillet sur le site de l'opération.

"On demande à chacun de nous faire parvenir une vidéo dans laquelle il se présente et fait part de son intérêt à participer à un tel projet. En plus de nos trois ambassadrices, qui ont été sollicitées sur base de leur expérience et de leur réseau, nous sélectionneront 27 candidats qui participeront à trois week-ends de formation, organisés entre novembre 2020 et avril 2021", conclut Esmeralda Wirtz.