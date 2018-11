Appel à "la purge" lors de la soirée d'Halloween: une centaine d'interpellations en France

Voilà le message à l'origine de ce que certain nomment: la purge. Concept inspiré d'une série portant le même nom "The Purge" et qui décrit une soirée où tous les crimes sont permis dans une Amérique totalitaire.

C’est moi qui est lancé cette rumeur de la purge dans les villes de Grenoble, paris, Genève etc ... alors je me doit de vous faire parvenir ce message ! À retweeter en masse que les gens comprennent pic.twitter.com/GpbEEimIhC

Une centaine d'interpellations

Reste que plusieurs actes de violence urbaine ont été constatée un peu partout en France. Des jets de projectiles envers les forces de l'ordre et les services de secours ainsi que des incendies ont eu lieu dans plusieurs grandes villes comme à Lyon, Toulouse, Renne. D'autres plus petites communes ont aussi connus des actes de violence. En Essonne, une bouteille d'acide a été dirigé vers de policiers. Deux agents ont été légèrement intoxiqués par des émanations du produit. Dans le Val-de-Marne, 12 véhicules ont été incendiés et 36 personnes ont été placées en garde à vue. Des chiffres encore un peu plus important en Seine-Saint-Denis où 50 personnes ont été interpellés pour des feux de poubelles et de voitures.

Des feux de voitures, de poubelles et des heurts avec la police ont aussi été constatés dans d'autres villes de France comme à Nantes, Toulouse ou Poitiers.

15000 policiers mobilisés

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a demandé mercredi aux préfets "une mobilisation renforcée" après la diffusion des messages sur les réseaux sociaux.

"Quand on menace de tuer des policiers et des gendarmes, ce n'est pas une blague, ce sont des faits extrêmement graves, et donc j'ai porté plainte", a de nouveau réagi Christophe Castaner mercredi en marge d'un déplacement à Garges-les-Gonnesse (Val-d'Oise).

D'autres (...) ont repris cet appel à la purge. C'est pour ça que j'ai demandé une mobilisation très attentive, renforcée à tous les préfets de France pour que nous puissions avoir une soirée festive, car Halloween est une soirée festive", a-t-il ajouté.



L'auteur de l'appel à la "purge" remis en liberté

L'auteur présumé de l'appel à la "purge" sur les réseaux sociaux visant notamment les forces de l'ordre sera jugé le 28 novembre devant le tribunal correctionnel de Grenoble, a-t-on appris mardi de source policière. Il a été remis en liberté dans l'attente de sa

comparution devant la justice. Il avait été placé en garde à vue lundi.