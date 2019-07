Apollo 11: que cachaient ces "bîîîp" lors des communications avec les astronautes?

Il y a 50 ans, Apollo 11 fonce vers la Lune. Et dès les premiers jours de ce vol historique, des images parviennent sur les télévisions. Mais l’événement se vit surtout à la radio avec la retransmission des conversations entre l’équipage et le centre de contrôle de Houston. Des conversations entrecoupées par un inoubliable "bîîîp", devenu la signature sonore du programme Apollo. Il retentit à chaque fois que le centre de contrôle de Houston s’adresse à l’équipage.

►► À lire aussi: Moins puissant qu'un smartphone, "AGC", le micro-ordinateur qui a permis de marcher sur la Lune

Ce fameux "bîîîp" commande en fait l’ouverture les lignes téléphoniques spéciales qui partent du Texas et relient les antennes paraboliques géantes situées en Californie, en Espagne et en Australie. Des antennes pointées en permanence vers le vaisseau spatial. Le bîîîp de l’espace s’appelle en anglais "Quindar Tones", du nom son créateur, le fabricant de composants électroniques Quindar Electronics, Inc.