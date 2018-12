Apnées du sommeil: "Sans ma CPAP, je n'arrive pas à dormir"

Comme plus de 120.000 Belges, Joseph Lemineur dort avec une CPAP. Un appareil qui lui insuffle de l'air en continu pendant la nuit, et qui l'empêche de faire des apnées du sommeil.

La CPAP pour "Continuous Positive Airway Pressure" ou ventilation à pression positive continue, c'est un appareil qui se compose d'un petit compresseur alimenté en électricité via une prise de courant. De l'appareil, sort un tuyau auquel est relié à un masque qui couvre le visage et alimente en oxygène de façon continue celui qui le porte.

J'étais souvent fatigué le matin. En me levant, ça n'allait pas !

Cela fait 23 ans que Joseph l'utilise pour lutter contre ses apnées de sommeil. "Dans les année '90, j'avais des ronflements la nuit. J'avais aussi parfois des apnées et je me réveillais pendant la nuit avec une sensation d'étouffement". Mais ce n'est que quelques années plus tard que l'hennuyer se fait détecter pour ses apnées du sommeil, suite à un accident de la route.

"En 1995, je me rendais à Bruxelles en voiture. J'étais boulevard de l'Humanité, il y avait un autobus devant moi. Je me souviens bien d'avoir vu la partie industrielle du boulevard. Et puis un moment je me suis réveillé à l'arrière du bus, avec un choc qui n'était pas trop important heureusement". Un accident sans grosse conséquence, mais qui aurait pu être bien plus grave pour Joseph. Suite à cela il décide de passer un examen du sommeil.

Après deux nuits passée dans le laboratoire du sommeil de l'hôpital Erasme, le verdict tombe : il lui faudra une CPAP.

Le masque initialement proposé le gêne, il opte alors pour un modèle plus léger, un peu plus onéreux aussi. L'appareil est vite adopté et change sa vie. "J'avais des occupations professionnelles très lourdes, et j'étais souvent fatigué le matin en me levant, ça n'allait pas. Avec la CPAP, depuis 23 ans, je me lève tous les matins en bonne ferme, sans problème."

CPAP devenue incontournable

Fini la somnolence, Joseph peut reprendre le volant pendant de longues heures sans s'endormir. Son épouse y trouve aussi trouver des avantages, elle n'est plus gênée par les ronflements de son mari.

Une satisfaction telle, que sa CPAP est devenu incontournable. "J'ai voyagé dans 60% des pays du monde, et j'ai toujours pris mon appareil avec moi. J'en ai vraiment besoin, je n'arrive pas à dormir sans l'appareil. Je suis même presque un peu drogué."

En 2019, près de 140 000 Belges utiliseront une CPAP pour lutter contre les apnées du sommeil. Chaque année des milliers de personnes se font détecter dans les laboratoires du sommeil. L'INAMI estime qu'environ 600 000 Belges, plus de 5% de la population belge, souffre du syndrome des apnées obstructives (SAOS).