Anvers: une nouvelle explosion endommage plusieurs voitures et façades à Borgerhout

Anvers: nouvelle attaque à la grenade - JT 19h30 - 22/07/2019 Une nouvelle explosion à Anvers, à la grenade. Et une fois de plus, beaucoup de questions. En effet, la ville d'Anvers a fait face à plusieurs incidents qui impliquent des grenades au cours des derniers mois. La population commence à être inquiète. On parle d'un règlement de comptes dans le milieu de la drogue.